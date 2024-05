Kinuwestiyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang depensang inihain ng tang-gapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggamit nito ng P125 milyong confidential fund sa loob ng 11 araw noong 2022.

Sinabi ni Castro na ang kontrobersyal na kaso ay hindi lamang theoretical kundi kabawasan sa pondo na sana ay inilaan na lamang para matulungan ang mga nangangailangang Pilipino.

“This illegal and unconstitutional transfer of P125 million to the Office of the Vice President for confidential funds violated all rules on the proper use of such funds,” sabi ni Castro.

“It represents a massive redirection of public resources away from essential services and towards opaque purposes with no ac-countability. It is a glaring example of bureaucrat capitalism and should be stopped,” dagdag pa nito.

Si Castro ay kabilang sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang kuwestyunin ang paggamit ng confidential fund ng tanggapan ni Duterte kahit na wala naman ganitong item sa ilalim ng 2022 national budget. Ayon sa Commission on Audit ginastos ang naturang pondo sa loob lamang ng 11 araw. (Billy Begas)