Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga malalaking negosyante sa Brunei na seryosong ikunsiderang gawing pangunahing investment destination ang Pilipinas dahil sa magandang economic potential at pinahusay na mga proseso para magtayo ng negosyo.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa ginanap na Philippine Business Forum sa Bandar Seri Bigawan, ang kapital ng Brunei kaugnay sa kanyang ikalawang araw na state visit sa nabanggit na bansa.

Sa kanyang talumpati, inilatag ng President sa mga business leader ang mga pagbabago at proseso sa pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas na malayo na sa dating sistema kaya mabilis at maayos na ang paglalagak ng puhunan.

Dahil aniya sa batas ng Ease of Doing Business ay naging simple ang proseso sa pagbabayad ng mga buwis at mga proseso gaya ng pagtatatag ng Green Lanes para sa mas mahusay na proseso sa pag-apruba ng mga pamumuhunan.

Kasama ng Pangulo sa kanyang state visit ang economic managers ng gobyerno para tumulong na manghikayat ng mga negosyante sa Brunei na mamuhunan sa Pilipinas. (Aileen Taliping)