Binakbakan ang FAMAS: Divina Valencia palaban para kay Eva Darren

Ang haba na nang itinakbo ng istorya ng FAMAS brouhaha kung saan na-disrespect ang beteranang aktres na si Ms. Eva Darren.

Maging ang samahang AKTOR, sa pamumuno ni Dingdong Dantes, ay naglabas na rin ng statement ng pakikisimpatya.

At bagama’t tinanggap na ng disente at edukadong pamilya ni Ms. Eva ang malabnaw na apology ng FAMAS, marami pa ring hindi makalunok na nalagay sa ganoong sitwasyon ang respetadong aktres.

Sa ganang amin, ang paglalagay sa kanya as mere presenter is an insult in itself. Dapat nga, isa siya sa mga special awardees that night. Tapos hindi pa naisalang?

At kung nagpatawad na ang pamilya, ang publiko ay hindi pa lalo’t ang dami pang lumulutang na kuwento.

Isa sa mga patuloy na nanggagalaiti ay ang kapwa niya beteranang aktres at ka-table that night na si Ms. Divina Valencia.

Malaking ‘katarantduhan’ at isang malaking ‘BS’ ang tawag ni Ms. Divina sa palusot ng FAMAS na hindi umano makita o ma-locate ng production si Ms. Darren kaya’t pinalitan na lang.

Talak pa ni Ms. Valencia sa kanyang latest Facebook post, “Naka upo kami sa table 10-halos kaharap namin ang stage magkatabi kami ni Ms. Eva Darren and Marissa Delgado. Hindi malocate. Eh lahat ng Mga Artistang Dumating may upuang naka-pangalan ng bawat naka-upo. Ganito talaga naman naka Focus sa mga bilang ng perang kinita sa bawat isang nag-dinner.”

Kung meron man daw deserving ng respeto that night, si Ms. Eva ‘yon dahil isa na itong FAMAS awardee.

“Tumanggap na ng Famas na tutuong Famas,” maanghang na pagtatapos pa ni Ms. Valencia.

Ms. Eva was hailed FAMAS best supporting actress in 1969 for her film, ‘Ang Pulubi’. (Anna Pingol)