Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga insinuwasyon na may kinalaman ito sa pagkakasipa sa puwesto ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sinabi ng Pangulo sa panayam ng media sa kanya sa Brunei na hindi niya nakakausap si Zubiri, taliwas sa naunang pahayag ng senador na kaya siya naalis ay dahil hindi niya nasunod ang utos ng “powers that be.”

“I guess if you’re Senate President, the only power that be is the President. So, I’m not sure what he is referring to. If that is a specific instance or just as a general principle. I don’t know. I haven’t spoken to him about it,” paglilinaw ni Marcos.

“The last time I spoke to him we talked about the procurement law. This didn’t come up. So, it’s hard for me to answer simply because I’m not quite sure what he’s referring to because what instructions could there be that hindi niya natapos. Yes, that’s still unclear to me what he was referring to,” dugtong pa niya.

Nalaman lamang aniya nito ang pagpapalit sa liderato ng Senado nang banggitin ito sa kanya ni Senador Francis Escudero at nagsabi na susubukan niyang maging Senate President. Wala rin umano siyang nakausap na anomang partido dahil wala siya sa Metro Manila at nabalitaan lamang nito na si Escudero na ang lider ng Senado pagbalik niya ng Manila mula sa kanyang out-of-town trip.

“I was basically informed every step of the way but it moves so quickly as well. But of course, we knew the state of the voting when that was still being collected by Senator Chiz. Alam na namin ‘yung lalabas na numero,’’ pag-amin ni Marcos. (Aileen Taliping)