Ang diborsiyo, pagiging panatiko

Maipapasa kaya ang panukalang batas na naglalayon na magbibigay ng legal na paghihiwalay ng mag-asawa sa pamamagitan ng divorce?

Marami nang beses na ipinalutang ang divorce law sa Mababa at Mataas na Kapulungan ng Kongreso sa mga nagdaang taon, pero hindi ito naipasa.

May linaw na raw na maipasa ang divore law nang aprubahan ng House of Representatives on third ang final reading ang divorce bill.

Kaya?

Maraming mambabatas na ayaw aprubahan ang divorce bill na ‘di na mabilang na pagkakataon dahil sa takot nila sa Diyos sa katauhan ng Simbahang Katolika.

Ayaw ng Simbahan, period. At sino naman ang susuway sa Diyos?

Baka magalit sa kanila ang Diyos at patamaan sila ng kidlat, kaya’t tiklop ang mga mambabatas sa pag-apruba ng panukalang divorce.

Ang Pilipinas ang isa sa dalawang bansa na walang divorce. Ang Vatican, na isang city state gaya ng Singapore, ay pinamumunuan ng Pope o Papa.

Dahil ang Pilipinas ay isang Catholic country, sunod-sunuran ito sa kagustuhan ng Vatican.

Ang kasabihan na “more popish than the Pope” ay puwedeng i-describe sa Pilipinas dahil sa pagiging masunurin nito sa Vatican.

Maraming mambabatas at lider ng bansa na saradong katoliko kaya’t takot sila na maparusahan ng Diyos kapag ‘di nila sinunod ang Vatican.

Lahat ng mga bansa sa buong mundo—maliban nga sa Pilipinas at Vatican– ay legal ang divorce pero ‘di naman sila pinarurusahan ng Diyos. Bagkus pa nga ay umasenso na sila.

Tingnan mo na lang ang China, Vietnam, Russia at ibang communist countries na umasenso kahit na sila’y ‘di naman Katoliko o Kristiyano. Bakit sila hindi pinarurusahan ng Diyos?

Bakit tayo na Katoliko ang karamihan sa mamamayan ay lugmok pa rin sa hirap o poverty?

Dahil umaasa tayong mga Pilipino na mabibiyayaan ng Diyos dahil tayo’y mga Katoliko o Kristiyano.

Ano ang dapat itawag sa ating mga naniniwala na ‘di tayo pababayaan ng Diyos? Panatiko o fanatic.

Ang isang panatiko o fanatic ay naniniwala sa isang bagay o adhikain na ‘di nag-iisip kung tama ito o mali.

Dahil sa ating pagiging panatikong katoliko ay lumobo ang ating populasyon. Sa isang maliit na bansa, tayo ay may populasyon na 110 milyon.

Gusto ng Simbahang Katoliko na huwag pigilin ang pagdami natin dahil ang katuwiran nito ay kagustuhan ng Diyos.