Nagbabala ang isang dating kongresista na posibleng bumaha ang aberya sa 2025 elections dahil sa ilegal na automated counting machine na gagamitin sa nasabing halalan.

Ayon kay dating Caloocan Rep. Edgar Erice, labag sa Republic Act (RA) 9369, o Election Automation Law, ang voting machine na gagamitin sa susunod na halalan dahil isa lang itong prototype.

Binanggit pa nito na malinaw na isinasaad sa Republic Act 9369 na “the system procured must have demonstrated capability and been successfully used in a prior electoral exercise here or abroad.”

“Ang ipinaglalaban ko dito, ilegal yung makina ninyo. Baguhin nyo yung makina ninyo walang problema. Illegal iyan naka-katakot iyan. Baguhin ninyo ang makina nyo walang problema as long as makakasunod sa automation law, walang problema sa akin,” wika ni Erice sa Kapihan sa Manila Bay nitong Miyerkoles.

“Highly dangerous. Magkakagulo po ang 2025 elections natin kung gagamitin natin itong makina na ito na hindi pa nagamit sa anumang eleksiyon. Hindi lang yung makina, pati yung sistema hindi nagamit sa anumang eleksiyon sa Pilipinas o sa buong mundo,” babala pa niya.

Nasungkit ng Miru Systems Co. ang P17.9 billion kontrata para sa automation ng eleksyon sa susunod na taon. kasama sa joint venture ng Miru ang Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies, Inc.

Naghain ng petisyon sa Supreme Court si Erice para hilingin ang paglalabas ng Temporary Restraining Order at/o Writ of Pre-liminary Injunction laban sa kontrata ng Miru sa Comelec.

Inakusahan naman ni Erice ang Comelec na “bulag, pipi at bingi” sa mga binunyag niyang red flag.