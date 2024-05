“3-Hits Ulutan” sa New Calauan

TIYAK na dagsaan na naman ang mga sabungero at mamamago sa ruweda ng New Calauan Cockpit para masilayan ang Grand Opening ng “3-Hits Ulutan” sa Barangay Dayao sa Calauan, Laguna, ngayong araw (Mayo 30).

Tumataginting na P2M guaranteed prize ang ipamumudmod sa mga winner sa palaban ng New Calauan Cockpit at inasiste ni BJ Pamatmat.

No pot money ang nasabing derby pero may minimum bet na P6,000 at cash bond na P3,000.

Tatanggap ng P200,000 ang first champion, hahamigin ng second hanggang fourth champions ag tig-P100,000, samantalang P200,000 ulit sa fifth champion.

Tig-P100,000 ang sixth at seventh, P200,000 sa eighth at balik sa tig-P100,000 ang makukubra ng ninth at 10th champions habang ang 11th hanggang last champions ay may P300,000 sharing.

Hahamig din ng P300,000 sharings ang any two wins at P100,000 sharing ang last win sa event na magsisimula ang ulutan sa alas-4 ng umaga.

Ipinagbabawal ang baldado, double fight, bulag ang isang mata at partida.

Para sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan kina BJ Pamatmat (0917-6540038) at Dindo Elleva (0947-8257138)

Samantala, tuwing Martes at Biyernes ang palaban ni BJ Pamatmat na “Super Upahan” na may P5,000 per win, may “2-Hits Ulutan” tuwing Huwebes at Linggo at “3-Hits” sa June 5 na gaganapin lahat sa New Calauan Cockpit. (Elech Dawa)