2 nalunod sa Laguna, Batangas

Isang hindi pa nakikilalang bangkay na hinihinalang nalunod dahil sa bagyong Aghon ang natagpuan sa Laguna de Bay sakop ng Brgy San Roque, San Pedro City, Laguna.

Ayon sa report ng San Pedro police, alas-10:30 ng umaga ng Martes nang madiskubre ng isang mangingisda ang labi na nakalutang sa lawa.

Hindi pa matiyak kung lalaki o babae ang biktima dahil na-deform na ang katawan nito dahil sa pagkakababad sa tubig.

nalunod

Isinailalim na sa pagsusuri ng Regional Forensic Unit 4A ang labi para malaman ang nangyari dito.

Samantala, nasawi naman ang isang 9-anyos na batang lalaki nang malunod sa creek sa Tanauan City alas-10:00 din ng umaga nitong Martes.

Ayon sa report, kasama ng mga kaibigan, naglalaro ang bata sa gilid ng creek nang maisipan umano nitong bigla na lamang mag-dive sa tubig.

Gayunma ay hindi na ito lumutang kaya nagsagawa na ng search and rescue operation hanggang sa walang malay na masagip ang bata at isinugod pa sa Laurel Memorial District Hospital subalit idineklara na itong dead on arrival. (Ronilo Dagos)