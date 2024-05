18 koponan bobomba sa Shakey’s girls volley

Mga laro Miyerkoles : (Adamson University Gym)

8:00am – Adamson vs UPIS

10:00am – La Salle-Lipa vs Bethel Academy

12:00nn – California Academy vs Chiang Kai-shek

2:00pm – Bacolod Tay Tung vs UST

4:00pm – Naga College Foundation vs La Salle-Zobel

KABUUANG 18 koponan sa pangunguna ng defending champion California Academy ang magsasagupa sa muling paghataw ng 2024 Shakey’s Girls Volleyball Invitational League (SGVIL) na may pinakamaraming kalahok simula Myerkoles sa Adamson University Gym main court.

Hindi na makakasama ng California Academy si Casiey Dongalo na naglalaro na para sa University of the East (UE) sa title-retention bid nito sa pagsagupa sa isang mapanganib na panig ng Chiang Kai-shek sa una nitong laro.

Ang Antipolo-based squad ay naghahanda para sa dogfight sa alas-12 ng tanghali sa Pool A habang ang walong iba pang koponan kabilang ang UAAP bet Adamson University, sa inaasahang puno ng aksiyon na limang laro na playdate ng premier grassroots tournament para sa high school volleyball program sa bansa.

Maglalaban sa alas-8 ng umaga ang Lady Baby Falcons laban sa University of the Philippines Integrated School (UPIS) sa Pool D na susundan ng sagupaan ng La Salle-Lipa at Bethel Academy sa alas-10 ng umaga sa Pool A.

Ang ikatlong puwesto noong nakaraang taon na Bacolod Tay Tung ay itinakda ang kanilang redemption tour sa isang showdown laban sa tradisyunal na powerhouse na Unibersidad ng Santo Tomas sa alas-2 ng hapon sa Pool C habang ang inaugural edition runner-up na Naga College Foundation at La Salle-Zobel ay magku-krus sa Pool B sa ganap na 4pm.

Gayunpaman, ang lahat ng mga mata ay nasa California Academy sa torneo na sinusuportahan ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Smart Sports, Mikasa, Team Rebel Sports at Robinson’s Malls.

“This (edition) has a very loaded group of teams. They have the best of the best in the UAAP and NCAA, and the top programs from the rest of the Philippines joining this league. So it’s very tough,” sabi ng head coach ng California Academy na si Dr. Obet Vital.

Naghari ang California Academy sa inaugural edition sa pagbigo sa Naga sa apat na set na finale.

Ngunit sa pagkakataong ito, mawawala na sa koponan ni Vital ang Most Valuable Player noong nakaraang taon na sina Dongallo, Jelaica Gajero, setter Kizzie Madriaga at libero Grace Fernandez, na umakyat sa collegiate ranks.

“Sa amin naman, marami na sa mga players namin last year ang naka-graduate na. May mga bagong players na kami, tapos dalawa sa mga top athletes namin na magmo-move on na sa college ay aalis na, if ever, after June 4. So, it’s magiging isang mahirap na laban para sa amin,” sabi ni Vital.

Ang Adamson ay isa ring team na dapat panoorin kasunod ng kamangha-manghang UAAP Season 86 sweep nito sa likod ng power-hitting outside spiker na si Shaina Nitura, na lalaro sa kanyang huling high school tournament bago sumali sa Lady Falcons.

Mahahati ang 18 koponan, na lumawak mula sa 16 na kalahok noong nakaraang taon, sa apat na grupo na Potato Corner (Pool A), RnB (Pool B), Peri-Peri (Pool C) at Shakey’s (Pool D) na naglalaro sa isang single-round robin prelims kasama ang nangungunang dalawang koponan sa bawat bracket na umaabante sa knockout quarterfinals.

Lalarun ang ng prelims sa best-of-three sets, habang ang mga knockout round ay lalaruin sa best-of-five na sets, ang lahat ng laro sa SGVL ay inorganisa ng Athletic Events and Sports Management, Incorporated (ACES). Lito Oredo