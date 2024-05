Vice Ganda to Kim Chiu: Tingnan mo naloko ka rin!

Sa episode ng ‘It’s Showtime’ nitong Lunes ay sumalang ulit bilang host sa ‘EXpecially for You’ dating segment si Kim Chiu.

Naging masaya ang nasabing episode dahil naging pulutan siya ng mga host.

Sa umpisa pa nga lang ay tinukso na ang Chinita Princess dahil sa opening spiel niya na, “Para sa mga taong hindi priority,” kung saan napahinto siya.

Napansin nga ito ni Vhong Navarro, kaya tinanong siya nito, “Bakit ka napa-pause roon?”

Reply ni Kim, “Sige idiin mo pa,” sabay kunwaring sasakalin si Vhong.

Nang ipapakilala na ang ex-couple na sasalang sa dating game ay napahirit si Kim ng, “Kaya pa ba today?”

Sagot naman ni Vice Ganda, “Grabe, nangyari ba sa iyo ‘yon?”

Tumawa na lamang si Kim sa tanong sa kanya ni Meme Vice.

Sa kalagitnaan naman ng segment ay naikuwento ni Meme Vice na imbento lang daw ang nakasulat sa Horoscope kung saan ang kaibigan niya raw ang nagsusulat at minsan daw kapag wala na itong maisip ay silang mga kaibigan nito ang nag-iisip nang isusulat nito.

Reaction ni Kim sa kuwento ni Meme Vice, “Ay, charot charot lang pala ‘yon, favorite ko pa naman ‘yung astrology.”

Banat ni Meme Vice, “Oh, tingnan mo, naloko ka rin.”

Tawang-tawa naman ang audience sa naging reaction ni Kim na tila’y natamaan sa sinabi ni Meme Vice.

Well, mukhang maraming hugot si Kim sa kanyang love life, ha!

Pero at least natatawanan na niya ito at ginagamit na lang sa pagpapasaya ng mga Madlang People.

Bonggels!