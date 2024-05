Todo lambingan sa France: Pia Wurtzbach hiniritang magpabuntis na kay Jeremy Jauncey

Hindi natiis ni Jeremy Jauncey na hindi makita ang misis niyang si Pia Wurtzbach na nag-attend nga ng Cannes sa France.

Kaya naman, agad-agad din siyang sumunod sa asawa niya, at doon na rin sila nagpaulan ng kilig.

Sa mga latest photo na pinost ni Jeremy, akala mo ay mga bagong kasal talaga sila, na nagha-honeymoon sa France. At puwede ring sabihin na para silang mga Hollywood star na sinusundan ng mga paparazzi!

Kabog nga ang mga stolen moments nila sa kalsada, na kuha ni Magic Liwanag!

At siyempre, matinding kilig ang naramdaman ng mga netizen, na may dalawang tao sa harap nila na nagyayakapan, magka-holding hands, habang tumatawid sa kalsada.

Pero ang mas nakapagpakilig sa mga netizen ay kung paano titigan ni Jeremy ang misis niya!

At sabi nga, sobrang perfect ng dalawa para sa isa’t isa. Umulan nga ng chika, na humirit na talaga ang mga fan na magka-baby na sila!

Heto nga ang pakiusap ng mga fan sa mag-asawa, na gumawa na ng little Jeremy o little Pia:

“You and your wife are both stunning. When are you going to have a little Jeremy and Pia?”

“We can’t wait to see little Ms. Universe or Mr. Jeremy.”

“Please don’t wat too late to repopulate the earth, we need good and beautiful people in the universe.”

“Your child will have the hottest parents.”

“Can I be your kid, so I have those genes?”

“My mother and father.”

“How I wish Pia will get pregnant this year.”

Pero siyempre, may mga netizen na hindi nagustuhan na inoobliga na sina Pia at Jeremy na magka-baby na.

“It’s rude to ask people about having a baby.”

“It will take for them a while to decide na mag-baby. There are a lot of things going on in their careers.”

“Sabi ni Pia, gusto nilang magka-baby pero not now. Sila ang dapat masunod kung kailan nila gustong magka-baby.”

Well, minsan kasi, sa sobrang excitement na napi-feel ng mga netizen, hindi talaga maiiwasan na mas masabik pa silang planuhin ang buhay ng mga idolo nila.

Kaloka!