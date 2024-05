Sino ang maghahari sa World Slasher Cup?

UMIINIT ang bakbakan sa World Slasher Cup 2, malulutong na paluan ang yumayanig sa mga talpakerong nanood nang live sa Smart Araneta Coliseum.

Ngayong araw ng Martes ang four-cock Finals at kahapon ang pre-finals sa nasabing 9-Cock Invitational Derby na nagsimula noong Mayo 22 sa Big Dome.

Kahapon lang ay nakipagpupugan sa pre-finals ang entries na Winged Heart Mulawin, Tata Rey Uno, Palawan Boys of the West Phil. Sea, KGA Sta. Rosa Coliseum at Dragon Warrior GF/EA 888.

Sino kaya ang tatanghaling kampeon sa second edition ng 2024?

Abangan mga kanokis.

Paalala muli mag-ingat sa mga mananabit, sigurado may mga lumalapit at makikipagpustahan, kaya mas mabuti pa sa kiosk n’yo na itaya, siguradong hahamig kapag nanalo.

***

Dito sa bandang norte eh umiinit din ang bakbakan, ito’y dahil magaganda ang mga promo ng organizers ng sabungan, mamimili ka na lang kung saan mas maganda ang palaban.

Meron pa kasing mga sabungan na uso palakasan sa pila, minsan pang-10 ka pero dahil sa singitan ay mga alas-3 na ng hapon mabibitawan iyung manok nila samantalang alas-11 ng umaga ang simula.

Napapansin ko dumadami ang mga promoter, maganda iyan, sana iyung puso nila para sa mga backyard breeder hanggang maaari ay mas makikinabang sana ang mga maliliit na breeder, ‘yung mga bigtime naman nandiyan na iyan eh kahit araw-araw ang sabong nandiyan lang ang mga iyan para sumali kahit lamang sila sa talo nandiyan mga ‘yan sasali kasi marami silang manok at mahaba ang pisi.

***

Mga kanokis na mga nagte-text at nagpi-PM, sa susunod na issue ng Dalusapi ko na ako masasagot ang mga tanong ninyo, anyway maraming salamat sa mga tanong at nagkakaroon tayo ng topic sa DALUSAPI.