Sen Bong, Cong Lani dumalaw sa burol ni Direk Carlo

Nagbigay pugay si Senator Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr. sa kanyang mentor na si Director Carlo J. Caparas, sa huling gabi ng lamay nito.

Kahit hirap maglakad, nakasuot ng special boot para sa paa niyang inoperahan, at nakasakay sa scooter, ay minabuti pa rin ni Sen. Bong na masilayan sa huling sandali at magbigay pugay sa kanyang direktor sa first movie niya na ‘Dugong Buhay’.

Kasama ni Sen. Bong na nakiramay sa mga naulila ni Direk Carlo ang misis niyang si Congresswoman Lani Mercado.

Si Caparas din ang sumulat at nagdirek ng unang pelikulang pinagsamahan nina Sen. Bong at Cong. Lani na ‘Sa Dibdib Ng Sierra Madre’.

Kung matatandaan, kay Sen. Bong din ipinagkatiwala ni Direk Carlo ang nobela nitong ‘Ang Panday’.

Sa kuwentuhan, nabanggit ni Cong. Lani na sobra siyang affected sa pagkamatay ni Direk Carlo.

Kuwento naman ni Sen. Bong, matagal daw niyang hinanap si Direk Carlo pero hindi nila mahagilap.

Gusto raw sana ng mag-asawa na maging parte si Direk Carlo ng 50th anniversary show ni Sen. Bong.

Ramdam din sa pananalita at mga mata ng mag-asawa ang labis na kalungkutan. Malaki rin daw talaga ang naging bahagi ng yumaong direktor sa pag-iibigan nila.

Sa pamilya ni Direk Carlo, ang amin pong pakikiramay! (Ogie Rodriguez)