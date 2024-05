Ronel Blanco mabangis balik sa Houston Astros

BUMALIK mula suspension si Ronel Blanco, matikas na kinuryente ang batters ng Oakland Athletics sa loob ng pitong innings para ihatid ang Houston Astros sa 5-2 win Linggo ng gabi (Lunes sa Maynila).

Sinuspinde ng 10 laro si Blanco nang makitaan ng foreign substance sa kanyang glove laban sa A’s din noong isang linggo. Pagbalik, parang hindi siya nagarahe. “We were trying to be smart about his pitches, but he was so efficient,” bida ni Astros manager Joe Espada. “He was pounding the zone. His stuff was so good.”

Na-strike out ni Blanco ang lima sa unang walong batters na hinarap, namigay lang ng four hits kasama ang solo homer ni Max Schuemann bago tinurn-over ang laro sa bullpen, sa fourth, nabitawan ni Schuemann ang grounder ni Mauricio Dubon bago napalakas ang bato sa second base para sa pangalawa niyang error sa play kaya naka-abante ang runners ng Houston sa second at third.

Sinundan ito ng two-run single ni Jose Altuve, bago pinalipad ni Kyle Tucker ang kanyang 18th home run tungo sa 5-0 lead ng Astros. (Vladi Eduarte)