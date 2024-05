Richard Gutierrez, Barbie Imperial may ibang mga kasama sa South Korea

Mainit-init na pinag-uusapan ngayon ng mga ‘marites’ sa online world ang sighting kina Richard Gutierrez at Barbie Imperial sa South Korea.

Sa viral Facebook post ng netizen na si Grace Yang, makikitang nagpa-picture siya at kanyang anak kay Barbie.

“Kayo na maglagay ng captions,” sey niya.

Makikita rin sa ilang litrato ang sabay na paglalakad nina Richard at Barbie sa kalsada.

Binura na ni Yang ang naturang post, pero mabilis itong na-screenshot ng mga netizen at kumalat na sa social media.

Kung ano-ano rin ang naging komento tungkol sa sighting na iyon kina Richard at Barbie sa South Korea.

Isang source ang tinanong namin tungkol sa sighting na iyon kina Richard at Barbie.

Sinabi ng aming source na grupo sina Richard, Barbie na nagpunta sa South Korea.

Idinagdag din ng source na, “Wala namang masama kung makitang may kasamang iba si Richard dahil si Sarah (Lahbati, estranged wife of Richard) nagsabi na rin na she’s single. So si Richard, he’s just enjoying his life habang pinaghahandaan niya ang malaking teleserye na magsisimula na ang taping next month.”

Samantala, hindi naman maikakaila ang katotohanang last year pa naghiwalay sina Richard at Sarah at kamakailan lang naman na-link si Richard kay Barbie nang aksidenteng magkita sila sa isang birthday party sa Alabang.

Nananatili namang tahimik si Richard sa pagkaka-link kay Barbie. (Jun Lalin)