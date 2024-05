MARIING itinanggi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nitong Lunes, ang paratang ng Kabataan at ACT Teachers party-lists na namimigay ito ng mga polyetong nangre-red-tag ang grupo ng mga raliyista bilang mga terorista, sa isang seminar na ginawa sa Taytay Senior High School sa Rizal.

Sa pahayag ng NTF-ELCAC kung susuriing mabuti ang nasabing mga polyetong ibinigay sa mga mag-aaral, makikitang wala itong nire-red-tag.

“Nowhere in the said materials does it characterize rallyists as terrorists,” ang sabi ng task force sa kanilang statement.

Ang polyeto anila ay nagbibigay impormasyon sa mga estudyante ng mga ‘modus operandi’ ng mga recruiter ng New People’s Army (NPA) na siya namang base sa makatotohanang mga ebidensiyang nakalap ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

“We categorically refute the allegations made by the Kabataan and ACT Teachers party-lists regarding the distribution by the Armed Forces of the Philippines of supposedly “red-tagging” pamphlets which allegedly depicted rallyist as terrorists,” ang sabi pa ng NTF-ELCAC sa kanilang pahayag.

Dagdag pa nito, ang Army’s 80th Infantry Battalion ay nagsagawa at nagbigay ng seminar sa mga mag-aaral bilang bahagi ng kanilang ‘civic education program’ na naglalayong maitaas ang kaalaman ng lahat hinggil sa “national security threats” at mai-promote ang pagiging makabayan ng mga kabataan.

Ang inisyatibang ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Education (DepEd-Rizal), ng NTF-ELCAC at ng Hands Off Our Children Movement, Inc., na ang hangarin ay maituro sa mga estudyante ang panganib na dala ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA), na binansagan nang mga terorista ng ating bansa at ng iba pang mga bansa.

Dagdag pa ng NTF-ELCAC ang seminar ay sumunod sa nga itinatakda ng Memorandum of Partnership ng DepEd-Rizal na magsagawa ng “information education campaigns” para sa mga senior high school students ng Rizal province. Layunin nito na mabigyan sila ng kaalaman sa mga palatandaan at galawan kung papaano mang-recruit ang mga CPP-NPA organizers.