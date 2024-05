ISANG kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Sweden para suportahan ang planong pagbili ng bansa ng multi-role fighter (MRF) aircraft para sa Philippine Air Force (PAF).

Ang nasabing deal ay pinangunahan nina Joakim Wallin, Swedish defense materiel head of exports at Joselito Ramos, ang PH assistant secretary for logistics, acquisitions and self-reliant defense posture ng Department of National Defense na may pamagat na “Implementing Arrangement Concerning the Procurement of Defense Materiel and Equipment”.

Nabatid sa Swedish Defense Materiel Administration na interesado ang Pilipinas sa Swedish systems kabilang ang fighter aircraft, command systems at airborne early-warning aircraft.

Ang pagkapit-bisig ng nasabing dalawang bansa ay isinagawa bago bumisita si Swedish Defense Minister Pål Jonson sa Pinas sa darating na Hunyo 5 bilang bahagi ng isang linggong pagbisita nito sa 3 bansa sa Asia-pacific kabilang ang Singapore, Australia at PH.

Makikipagkita din ang Swedish official kay Defense Sec. Gilberto Teodoro at makikiisa sa pagdiriwang ng National Day ng Swedish Embassy.