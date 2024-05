Pechanga concert nina Martin, Pops sold out na

More than a week na sa California si Pops Fernandez dahil um-attend siya sa event ng Philippine Airlines.

Medyo magtatagal siya sa Amerika at aabutin ng isang buwan.

May ‘The Concert King & Queen’ US concert tour kasi sila ni Martin Nievera at dadalawin din nila sa Chicago, Illinois ang apo nilang si Baby Finn.

Si Baby Finn ay anak ng panganay na anak nina Pops at Martin na si Robin Nievera.

Samantala, ang first show nina Pops ay Martin ay ngayong June 1 na sa Choctaw Casino & Resort-Duran sa Oklahoma.

Next show naman nila ay June 2 sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California.

Actually, nag-announce na ang Starmedia Entertainment, Inc. na namamahala sa Pechanga show nina Pops, Martin na sold out na iyon. May ilang friends nga kami sa California na nanghihinayang at naubusan daw sila ng tickets.

Iba nga talaga sina Pops, Martin, sakalam (malakas) talaga ang tambalan nila, ha!

Sa Cache Creek Casino Resort nga pala sa Brooks, California ang third and last show nina Pops, Martin.

Ang dinig namin, may iba pang producers sa Amerika na gustong bumili ng show nina Pops, Martin, pero inaayos pa raw iyon.

So bongga, ha!