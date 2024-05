Isang panukala ang inihain upang amiyendahan ang Philippine Lemon Law (Republic Act 10642) para matugunan ang dumarami umanong reklamo ng mga bumibili ng bago subalit siraing sasakyan.

Inihain ni House Deputy Speaker at Las Piñas Rep. Camille Villar ang House Bill 10347 upang amiyendahan ang RA 10642 upang mas madali umanong mahabol ang mga manufacturer, distributor, dealer o retailer na nagbenta ng depektibong bagong sasakyan.

“A number of complaints against non-conformity, defect or condition that substantially impairs the use, value or safety of brand-new motor vehicles have not been satisfactorily or expeditiously resolved,” sabi ng lady solon.

Sa kasalukuyang batas, binibigyan ng apat na pagkakataon ang manufacturer, distributor, dealer o retailer na ayusin ang depekto ng sasakyan sa loob ng 12 buwan mula sa turnover ng sasakyan sa bumili.

Pero sa ilalim ng panukala, isang pagkakataon lamang ang ibibigay sa nagbenta ng sasakyan at kung mabibigo itong maayos ay kailangan itong palitan ng bagong unit. Nakasaad din sa panukala na dapat magkaroon ng piyesang ipapalit sa loob ng 10 araw mula sa araw ng paghahain ng reklamo.

Bilang bayad sa perwisyong inabot ng bumili, bibigyan ito ng transportation allowance ng nagbenta ng sasakyan o kaya ay pahihiramin ng ser-vice vehicle.

Ang mga hindi susunod ay papatawan ng P50,000 multa bukod pa sa halaga na dapat nitong bayaran sa kustomer. (Billy Begas)