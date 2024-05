Ogie Alcasid bagong boss ng Concert King

Mula raw nang magsimula sa showbiz si Ogie Alcasid noong 1988 ay naging kaibigan na niya si Martin Nievera. That’s 36 years of friendship!

“‘Yong friendship niya is more valuable than treasure and very rare… as rare as treasure is,” tsika ni Martin sa amin about Ogie.

Kaya naman super happy and proud ang Concert King para sa kaibigan ngayong pumapasok ito sa mundo ng concert/show producing through his ATeam Productions.

Mukhang matagal plinano ito ni Ogie dahil noong nagpa-trade launch siya kamakailan sa CWC Interiors sa BGC, 21 concerts/shows agad ang in-announce niyang ipo-produce niya starting with Martin’s major concert in September called ‘Martin Nievera The King 4ever’ na gaganapin sa Araneta Coliseum.

Matagal nang walang major concert si Martin as he preferred concert series sa more intimate venues like The Theater at Solaire. Hind niya inakalang sa pagbabalik-Areneta niya ay si Ogie na ang producer niya.

Dahil dito, “my new boss” ang birong tawag ni Martin ngayon kay Ogie.

Bukod kay Martin, ipagpo-produce din ni Ogie ng dance concert ang The Streetboys na matagal na rin daw nailatag. ‘Yon nga lang, sa simula ay hindi raw siya sineryoso nina Vhong Navarro at Jhong Hilario na kapwa kasama niya sa ‘It’s Showtime’.

“Nasa dressing room kami, naririnig ko sina Vhong, gusto nilang mag-reunion [show], sabi ko, ‘Eh, di i-produce ko na.’ Ayaw nilang maniwala,” natatawang kuwento ni Ogie. “Then I started talking to Direk Chito [Roño, manager of Streetboys]. Set up meetings and then tuloy-tuloy na.”

“I’m so happy na nangyari lahat ito in God’s time,” patuloy ni Ogie. “‘Di ba alam n’yo naman ang nangyari kay Vhong? Even before that, we were already planning it. Hanggang sa heto na, kasama na natin siya ulit. Tinuloy ko. This is the right time.”

So far, ang alam daw ni Ogie ay historical ang magiging approach ng Streetboys sa kanilang concert.

“Kung paano sila naging Streetboys,” ani Ogie. “Natutuwa ako kasi ‘yong mga fans nila sobrang excited. Ako, nauna ako sa kanila pero naaalala ko nung nagsimula sila. I’m so excited.”

Sa November naman magaganap ang dance concert na ito ng Streetboys sa New Frontier Theater in Quezon City at si John Prats daw ang magdidirek.

Ipo-produce rin ni Ogie ang sarili niya ng concert slated for Valentine 2025 at gagawa rin sila ng isang musical inspired by his hit song, ‘Dito sa Puso Ko’.

Ilan pa sa mga naka-initial line up na nila ang ‘Greatest Duets’ concert nina Gian Magdangal at Lara Maigue, and ‘Pwer3x’ nina Jed madela, Bituin Escalante, at Poppert Bernaldes, at ang concert ni Noel Cabangon called ‘String Fever: Noel Cabango ang Friends’.

Pati yata Mutya ng Pilipinas ay ang ATeam na ang hahawak ng production. Ganun ka-bigtime na ang dami agad projects kahit nanganganay palang.

“Ogie wants to keep the industry alive,” muling pagbibida ni Martin sa kaibigan. “He wants to do it the old fashion way, how we used to do it. When we have to sing and we engage with our audience and show the people whom we have paved the way for how we used to do it.”

Patawang pagtatapos ni Martin, “He’s gonna give me a car. That’s what I’m told as a bonus for this.”

Congrats, Ogie da Pogi!