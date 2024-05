Nanay ni Kathryn Bernardo, sobrang proud sa anak

Proud mother si Mommy Min Bernardo sa kanyang bunsong anak na si Kathryn Bernardo matapos maiuwi ng huli ang 72nd FAMAS Best Actress.

Flinex ni Tita Min sa kanyang Instagram ang mahaba-haba at very touching message for her youngest child.

Heto ang IG post ni Tita Min kasama ng mga photos nila ng asawang si Tito Teddy at Kath na kuha sa kanilang mansyon.

“One day you said ‘Mama, Papa, gusto ko mag-artista’

“Wala naman sa family natin ang artista. Pero bata ka palang alam mo na ang gusto mong gawin. And now here we are. Reflecting through your journey, I can say na sobrang proud kami sayo, anak! Remembering how you faced every struggle and challenge na napagdaanan mo/natin as family.”

Ramdam ko ang pagiging emosyonal ng ina ng Asia’s Phenomenon Superstar sa post niyang iyon. Matagal-tagal ko ring nakasama ang mag-ina dahil nag-work ako sa kanila bilang first Marketing and PR Manager ng KathNails Nail Salon & Spa.

Very vocal si Tita Min na nagsimulang abutin ni Kath ang pangarap niyang maging artista sa pagsali sa iba’t ibang audition at go-see. Bumibiyahe sila from Cabanatuan to Quezon City para lang magbakasakaling mapansin ang anak niya at mabigyan ng proyekto.

Wala silang kakilala sa showbiz at wala silang backer, ha. Pero dahil sa talento ni Kath kahit batang-bata palang siya ay napipili naman siya.

Dagdag pa ni Mrs. Bernardo sa kanyang post, “Watching you overcome everything and grow into an amazing person you are has been one of our greatest blessings. I never knew how strong you are until I saw your determination and how you bounce back every after fall. You remained positive and kind to the world no matter what.”

Pagtatapos pa ng mommy ng FAMAS 2024 Best Actress, “If you have a dream, never let go of it, dont give up till the end. Make yourself your own competition. Always keep that spirit that brought you this far! Andito lang kami para sayo. You have earned every bit of this success!!”

Maaaring hindi sumasama si Mommy Min sa ibang importanteng lakad o events ng bunsong anak niya, pero hinding-hindi ito mawawala sa mga awards night. Proud siyang makitang tumatanggap ng trophy ang anak niya lalo na at para ito sa pagkilala sa husay ng pagganap ni Kathryn.

Bongga!