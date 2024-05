Mga celebrity na more than 30 years na sa showbiz

Like Abante, 37 years na rin kami sa showbiz dahil 1987 din kami nagsimulang magsulat sa tabloids at magazines.

Actually, noong magsimula kami sa showbiz, ang madalas naming puntahan ay ang ‘That’s Entertainment’ ng yumaong TV host-comedian na si German Moreno o mas lalong kilala bilang si Kuya Germs.

Madalas din kaming pumunta noon sa mga shooting ng Regal Films, Viva Films, at Seiko Films.

‘Buhay’ pa nga ang Broadcast City kung nasaan ang mga studio ng RPN-9 at IBC-13.

Mas madali nga ang buhay naming mga entertainment writer noong araw dahil mas madaling magpunta sa mga set ng pelikula, pati sa mga studio ng TV networks.

Mas katsikahan din ng mga entertainment writer ang stars, singers, producers at ang lahat ng mga taga-showbiz noong araw.

Tandang-tanda pa nga namin na sa isang event noon ng Regal Films kung saan ay inilunsad ni Mother Lily Monteverde sina Ruffa Gutierrez, Aiko Melendez, at Carmina Villarroel bilang ‘Underage’ beauties ay nakipagsayaw pa nga kami sa kanila sa dance floor.

Namayagpag din sina Ruffa, Aiko, Carmina bilang ’13, 14, 15′ stars ni Mother Lily.

Sina Ruffa, Aiko, Carmina nga ay tatlo lang sa mga artistang more than 30 years na sa showbiz, ha!

At ang maganda, very much around pa rin sila.

Like them, mahigit 30 years na rin sa showbiz si Karla Estrada.

Nakakaaliw nga ang simula ni Karla sa showbiz dahil naintriga pa siya na retokada.

Na bading daw si Karla at nagpa-‘sex reassigment’ lang, ha!

Pero siyempre, napatunayan ni Karla na mali ang tsikang ‘yon nang ipanganak niya ang panganay na anak na si Daniel Padilla noong April 26, 1995.

Actually, sa tuwing naaalala nga ni Karla ang intrigang iyon ay natatawa na lang siya.

Sa ngayon, active pa rin sa showbiz si Karla at siya ang host ng ‘Face 2 Face’ ng TV5.

Isa pang more than 30 years na sa showbiz ay si Sunshine Cruz.

Tandang-tanda pa namin nang ipakilala sa amin ng uncle niyang si Ricky Belmonte (SLN) si Sunshine.

Isa nga si Tito Ricky sa nag-push kay Sunshine na pasukin ang showbiz.

At hanggang ngayon nga, very active pa rin si Sunshine sa pag-aartista and in fairness, looking young pa rin ang ex-wife ni Cesar Montano, ha!

Ang pinsan naman ni Sunshine na si Sheryl Cruz na anak ng kanyang Uncle Ricky ay ang tagal na rin sa showbiz.

Nagsimulang child star si Sheryl.

Nang maging teenager, isa siya sa pinagkakaguluhan noon sa ‘That’s Entertainment’.

Siyempre, ang bongga ng love team noon ni Sheryl with Romnick Sarmenta at ang dami nilang nagawang pelikula sa Seiko Films.

Pero nagpakasal din sa iba si Sheryl at may pagkakataon na nanirahan siya sa Amerika, pero nang maghiwalay sila ng mister na si Norman Bustos ay bumalik din siya ng Pilipinas at nag-artista uli.

Sa ngayon ay madalas pa ring mapanood sa mga teleserye si Sheryl at pumapayag na rin siya na magkontrabida.

Si Donita Rose naman na sumikat bilang MTV VJ ay nadiskubre ni Kuya Germs habang nanonood ng ‘That’s Entertainment’.

Hindi na nga pinakawalan ni Kuya Germs si Donita at agad sinalang sa kanyang show.

Sobrang sumikat si Donita noong maging MTV VJ nga siya.

Ilang beses ding iniwan ni Donita ang showbiz dahil nag-asawa at tumira rin siya sa Amerika, pero bumalik din naman siya sa Pilipinas.

Ngayon ay based na si Donita sa Los Angeles, California, pero nagpapabalik-balik din siya sa bansa at kapag nandirito ay tumatanggap ng mga TV guesting.

According to Donita, hindi niya puwedeng tuluyang talikuran ang showbiz, ha!

Ilan nga lang sila sa mga artistang more than 30 years na sa showbiz.

At katulad ng pagsaludo sa 37 years ng Abante, sinasaluduhan din namin sina Ruffa, Aiko, Carmina, Karla, Sunshine, Sheryl, at Donita sa pagiging matatag sa kanilang mga showbiz career, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)