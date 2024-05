Marj De Leon, JRU sinungkit win No. 1

PINASABOG ni Marj De Leon ang kanyang mga bomba sa fourth period upang maging bayani para sa unang panalo ng Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers kontra Emilio Aguinlado College (EAC) Generals sa 73-66, habang magkasunod na pukol ang itinarak ni Christian Harold Ricio sa buzzer-beater upang makuha ng San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Stags ang unang tagumpay para silatin ang Mapua University (MU) Cardinals , 80-79, Lunes sa pagpapatuloy ng preliminaries ss 2024 Filoil EcoOil 17th Preseason Cup sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Pumukol ng walo sa kabuuang 17 puntos ang 6-foot-4 power forward mula Lubao, Pampanga para sa 7-of-8 field goald shooting kasama ang siyam na rebounds at tig-isang assist at steal upang ibigay sa EAC Generals ang unang pagkatalo sa liga at makuha ang unang panalo sa apat na laro. Sumuporta naman rito ang kapitan na si Joshua Guiab sa 12 puntos, anim na boards at apat na assists, habang nag-amba sina Renz Bernardo ng siyam na puntos at apat na rebounds.

Kontrolado ng JRU ang kabuuan ng laro na nagawa pang madala sa 15 puntos na kalamangan ang laro sa 28-13 sa 9:28 ng second quarter mula sa split free throw ni Guiab. Napangalagaan ng Heavy Bombers ang kanilang bentahe hanggang sa final period na tinangkang ibaba sa tatlo ng EAC sa 55-58 sa 9:53 ng layup ni Deo Lucero, subalit sinagot ito ng 8-2 mini run ng JRU sa pangunguna ni De Leon tungo sa 66-57 sa 4:30 sa laro.

Nanguna para sa EAC si King Gurtiza sa 14 puntos at tatlong boards na sinundan ni Harvey Pagsanjan sa 11 puntos at tig-siyam na puntos nina Kyle Ochavo at Lucero, habang naubusan naman ng bala si leading scorer Nico Quinal sa dalawang puntos sa 1-of-9 shooting.

Naunang ibinuslo ni Ricio ang isang jumper mula sa three-point play sa nalalabing 11 segundo para ibaba ang kalamangan ng Mapua sa 77-79. Subalit matapos magmintis sa free throw ni Ricio ay nakuha ni Reggz Gabat ang offensive boards tungo sa panibagong pag-set-up ng play hanggang sa matagpuan nitong bukas si Ricio para sa isang pantapos na tirada sa tres.

Tumapos si Ricio na may 10 puntos mula sa 4-of-6 shooting kasama ang apat na rebounds, habang nanguna sa iskoring si Raymart Escobido sa 22 puntos, tatlong assists at dalawang boards, na sinegundahan naman ni Tristan Felebrico sa 21 points at walong rebounds, samantalang umambag si Gabat ng siyam na puntos at tatlong boards.

Bumida naman si Yam Concepcion para sa Mapua sa 16 points at limang rebounds, na sinundan nina Chris Hubilla sa 15 points at walong boards at Jeco Bancale sa 13 puntos para mahulog sa 2-3 kartada. (Gerard Arce)