Magdyowa na? JM de Guzman naiyak, kinilig sa harana ni Donnalyn Bartolome

Bongga naman ni JM de Guzman, na isang taon na palang nanliligaw kay Donnalyn Bartolome!

Na sabi nga sa huling chikahan namin sa kanya sa presscon ng ‘Guilty Pleasure’ kasama sina Jameson Blake, Lovi Poe, hindi siya papayag na sa wala mauwi ang lahat.

Sa latest vlog ni Donnalyn, marami nga ang kinilig, dahil sa wakas…

Pero bago `yon, pinakita muna sa vlog ni Donnalyn kung paano o gaano nagtiyaga si JM sa panliligaw sa kanya. Na hindi lang dinaan sa salita, kundi sa gawa talaga.

At bongga nga, dahil tila binalik din ni Donnalyn kay JM ang mga ginawa ng lalaki sa kanya.

“Matagal na siyang naghihintay ng sagot, na isang taon na. Pero, natatakot kasi ako. Pero malay niyo bukas, hindi na ako takot!” sabi ni Donnalyn.

At bongga nga si Donnalyn dahil siya ang nangharana kay JM, ha! With maching backup dancers pa na puro lalaki.

Ang drama nga muna ni Donnalyn ay parang ‘meet the parents’, na kinabahan nga siya. Pero noong mga oras na `yon, naghahanda na rin si Donnalyn sa labas ng bahay na location nila, para umeksena.

At sa terrace nga ng naturang bahay, nakita ni JM ang eksena ni Donnalyn.

Super kilig nga si JM sa panghaharana ni Donnalyn.

“Alam ko matagal ka nang naghihintay ng sagot ko. Kaya ngayon…,” pabiting sabi ni Donnalyn, na kasunod ang pagkanta, with matching dance number.

Ang kinanta nga pala ni Donnalyn ay ‘Sometimes’ ni Britney Spears.

At bongga nga ang mga linya sa kanta na…

“Sometimes I run.

“Sometimes I hide.

“Sometimes I’m scared of you.

“But all I really want is to hold you tight.

“Treat you right, be with you day and night.”

At siyempre, sa dulo ng kanta, may nilabas na malaking banner (papel/tela) si Donnalyn na ang mensahe ay “JM Mahalaga Ka Sa Akin.”

“Akala ko, mahal kita, eh,” hirit ni JM.

Matinding yakapan ang eksenang kasunod at may mga linya nga na exclusively dating sila, na hindi pa niya boyfriend si JM. Pero may chika rin na may pag-asa.

“JM, ano ang feeling na hinarana kita?” tanong ni Donnalyn kay JM.

“Siyempre nakakakilig!” sagot ni JM.

“Nakakaiyak…,” dugtong ni JM, na pinakita nga ang video na naluha talaga siya habang nasa terrace.

“’Yun lang, gusto ko lang sabihin sa iyo na ‘mahalaga ka sa akin’!” sey pa ni Donnalyn.

Well… (Dondon Sermino)