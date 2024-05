Libong chikiting sumugod sa ABS-CBN

Ang dami talagang gustong mag-artista! Ang ibang mga magulang na hindi natupad ang pangarap nila noon na maging artista, pinapasa nila sa kanilang mga anak.

Kaya hindi na ako nagtaka nang pumila ang mga cute at energetic na mga chikiting sa ‘Goin’ Bulilit’ auditions na ginanap sa ABS-CBN noong weekend.

Makikita sa mga video na ibinahagi sa social media ang libo-libong chikiting na nakapila kasama ang kanilang mga magulang. Sa sobrang dami ng gustong mag-audition, pinalibutan na ng napakahabang pila ang kabuuan ng ABS-CBN compound.

Matiyaga ngang naghintay ang mga auditionees kasama ang kanilang supportive na mga magulang para lang magpakitang-gilas ang mga bulilit ng kanilang mga talento.

“Gusto ko po kasi sumikat tsaka ipakita ‘yung talent ko. Okay lang po maghintay kasi para din naman ‘to sa akin,” sabi ni Andre, isa sa mga auditionee.

Sabi naman ng isa pang auditionee na si Calissa, gusto niyang maging katulad ni Kathryn balang araw.

Nagbigay rin ng pahayag ang mga magulang na sinamahan ang mga anak.

“Win or lose, ganun pa rin. Try and try. Development, growth, tsaka opportunity din,” sey ni Maria Herbosa.

“Maganda kasi na nakiki-cooperate siya sa ibang tao. Hindi lang sa comfort zone na meron kami,” sabi naman ni Tricia del Moro.

Makakasama ng mga napili sa audition ang mga ‘It’s Showtime’ kids na sina Argus, Kulot, Imogen, Jaze, at Kelsey. Muli ring magbabalik si Direk Bobot Mortiz upang pangunahan ang show.

Inanunsyo ng ABS-CBN ang pagbabalik ng minahal at sinubaybayan na kids show na pinanggalingan ng big stars na sina Kathryn Bernardo, Julia Montes, Belle Mariano, at iba pa.

Well, sana ay hindi pa rin makalimutan ng mga bata ang mag-aral. (Dondon Sermino)