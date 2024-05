Kelvin Miranda waging Most Prolific Drama Actor sa Japan

Flinex ng talent manager na si Tyrrone Escalante ang latest achievement ng talent niyang si Kelvin Miranda.

Nagwagi kasing Most Prolific Drama Actor sa Japan ang Kapuso actor.

“Congratulations Kelvin Manalili Miranda of Tyronne Escalante Artist Management MOST PROLIFIC DRAMATIC ACTOR Jinseo Arigato International Film Festival Nagoya, Japan Starred in multiple JAIFF entries: 2 Chances Are, You and I * That Kind of Love • Mananambal.”

Nang maka-chat namin si Tyrrone, sinabi niyang, “Tatlo kasi ang entry ni Kelvin sa Jinseo Arigato Film Festival. May special appearance siya. ‘Yung isa cameo, ‘yung isa support, at lead naman siya sa isa pa.”

‘Yung lead role na tinutukoy ni Tyrrone ay sa pelikulang “Chances Are, You and I’ kung saan kapareha ni Kelvin si Kira Balinger.

Ngayong May 29 na ang showing ng pelikula ay may red carpet premiere night ito sa SM Megamall Cinema 8 ngayong Martes.

Ang ‘Chances Are, You and I’ ay dinirek ni Catherine O. Camarillo. (Jun Lalin)