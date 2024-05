Kambal na Tabia nilangoy gold sa 2024 ROTC Games

BACOLOD CITY — Nakuha ng Army cadet na si Kervin Dinzon ang unang ginto habang ang Navy cadet na si Marvic Iguidez ay nakumpleto ang golden treble sa swimming sa pagsisimula ng labanan sa Philippine Reserve Officers Training Corp (ROTC) Games Visayan qualifiers dito Lunes.

Ang 19-anyos na freshman student sa BS Industrial Education sa Iloilo Science and Technology University sa Iloilo City na si Dinzon ay madaling nagwagi sa boys 200-m individual medley sa oras na tatlong minuto at 4.71 segundo habang pangalawa si Renz Espanueva ng Unibersidad ng Antique ay isang malayong segundo (4:02.09).

Ang kapwa Army bet na si Angela Maree Tabia ay nanguna sa distaff side para kumpletuhin ng ISAT ang sweep sa event, sa panalo din ng isang milya sa runner-up na si Hyacinth Mondejar (5:24.73) sa kompetisyon na suportado ng Department of National Defense, Commission on Higher Education at Philippine Sports Commission.

Gayunman, naging tampok si Iguidez na dinomina ang pool ng Victoria City Aquatics Center sa kalapit na Victorias City na may mga ginto sa boys 100-meter freestyle (1:04.58), 50-meter butterfly (31.20) at 50-meter backstroke (32.30) sa torneo na itinataguyod ng opisina ni Senate Majority Leader Francis Tolentino.

“Sobrang saya kasi lahat ng hard work ko po nagbunga,” sabi ni Iguidez, na sumali sa ROTC program upang mas lalo nito mapataas ang kanyang athletic career matapos magwagi ng dalawang ginto sa relay sa 2023 State Colleges and Universities Athletic Association National Games sa New Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac.

“Natuto rin ako ng discipline and time management dahil sa ROTC,” dagdag ng atleta, na maglalayong walisin ang lahat ng kanyang mga kaganapan sa pagsabak sa 100 at 200-meter backstroke events Martes bago bumalik sa Iloilo para sa kanyang huling pagsusulit.

Nakipagkumpitensya halos ilang minuto sa pagitan ng kanyang unang dalawang event, si Iguidez ay nabigyan ng lifeline matapos payagan ng organizer ng 30 minutong pahinga bago ituloy ang langoy para sa ikatlo at huling event sa palaro na sinusuportahan din ng pamahalaan ng Lungsod ng Bacolod sa pangunguna ni Mayor Albee Benitez

“Mabuti na lang nanalo si Marvic sa amin. We tried to field 10 swimmers but only he managed to make the CHED qualifying standards,” sabi ni ISAT swimming coach Mark Catalan.

Sa isang pambihirang pangyayari sa isang torneo, ang kambal na kapatid ni Tabia na si Mary Angelee, ay nagtapos sa swimming sa pagwwagi sa girls 200-meter backstroke (3:58.10).

Samantala, magsisimula ang mga kompetisyon sa track at field sa Martes na may limang final events sa Panaad Park and Sports Complex track oval na matatagpuan sa labas ng Negros Occidental provincial capital.

Paglalabanan sa mga medalya sa men’s at women’s 100-meter dash, 1,500-meter, 4×400-meter relays at long jump.

Magsisimula din ang Taekwondo ngayong umaga ng Martes sa Robinsons Mall Activity Center. (Lito Oredo)