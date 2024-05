Ivan Travis Cu kinapos sa Hanoi

YUMUKO si Pinoy CM Ivan Travis Cu kay FM Chouhan Vrashank ng India sa ninth at last round kaya naman kinapos ito sa Hanoi IM Chess Tournament na nilaro sa Hanoi Old Quarter Cultural Exchange Center sa Hanoi, Vietnam kahapon.

Nakalikom si 15-anyos Cu ng anim na puntos mula sa limang panalo, dalawang tabla at dalawang talo para lumanding sa solo second place sa 10-player single round robin event.

Napataas ni incoming Grade 10 student Cu ang kanyang ELO rating na 2266, nadagdaggan ito ng 44.4 points sapat upang maabot ang 2300 barrier at masikwat ang FIDE Master title.

Tinalo ni Cu sina FM Masruri Rahman ng Indonesia, IM Angelo Abundo Young ng Pilipinas, IM Dao Minh Nhat ng Vietnam, IM Farid Firman Syah ng Indonesia at CM Aashman Gupta ng India.(Elech Dawa)