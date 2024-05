Hinihintay na lang ang Kongreso

Makalipas ang dalawang taon nang ang inyong Kuya Pulong ay nag-file ng bill para maisaayos ang operasyon ng mga tinatawag na ‘motorcycle-for-hire’, naipasa na rin sa second reading ang napagkasunduang bersyon ng Kamara de Representante patungkol sa panukalang ito.

Ilang hakbang na lang at malapit nang magkabatas para ma-regulate na ang operasyon ng Angkas, MoveIt at Joyride na siyang kasama sa pilot study para sa paggamit ng mga motorsiklo bilang public transport. Sinimulan ang pilot ng study ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB) noon pang 2019.

Ang House Bill (HB) 10424 o ang panukalang Motorcycles-for-Hire Act ay naaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ilang araw bago ang sine die adjournment ng Kongreso. Kasama ang mga probisyon sa orihinal na bill ng inyong Kuya Pulong, ang HB 4470, sa mga isinama sa pinal na bersyon ng HB 10424.

Hindi naman maikakaila na maraming commuter ang pabor sa paggamit ng mga motorcycle-for-hire na mas matipid at mas mabilis kaysa sumakay ng taxi o Grabcar.

Dahil padami na nang padami ang mga sumasakay sa mga motorcycle-for-hire, dapat ay magkaroon na ng batas para ganap na silang maging legal at mapasailalim sa mga regulasyon at panuntunan.

Dapat ring bigyan ng proteksyon at matiyak ang kaligtasan sa daan ng mga sumasakay dito.

Kaya naman sa ilalim ng HB 10424, dapat na may professional driver’s license ang rider ng motorsiklo. Magiging requirement din sa rider ang patuloy na pagdalo sa mga safety training seminar.

Nakasaad din sa bill ang speed limit ng mga motorcycle-for-hire na hindi lalagpas sa 60 kilometers per hour.

Gagawing requirement ang insurance coverage ng mga rider at pasahero nito sa ilalim ng bill. Magbubuo rin ng mga quick response team para matiyak na madadala agad sa pinakamalapit na ospital ang sinumang naaksidenteng rider at sakay ng motorcycle-for- hire.

May mga nakasaad ding mga parusa sa mga lalabag sa mga probisyon ng panukalang batas.

Ilan lamang ito sa mga nilalaman ng HB 10424 na ang layunin ay maging ligal, ligtas at komportableng uri ng public transport ang mga motorsiklo.

Dahil nirekomenda na rin ng LTFRB na tapusin na ang kanilang pilot study sa mga motorcycle-for-hire, ang susunod na hakbang para mapangalagaan ang kapakanan ng mga commuter at rider na gumagamit ng ganitong public transport ay nasa kamay na ng Kongreso. Umaasa tayong sa pagkakataong ito, mabilis ng maaaksyunan ang pagkakaroon ng batas para sa motorcycles-for-hire.