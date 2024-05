Hindi luluwag ang trapik hangga’t kulang ang mass transport

Aminado na ang lahat na malala ang lagay ng trapiko dito sa National Capital Region. Mismong Malakanyang na nga ang nagpatawag ng pulong noong Abril para lang talakayin ang kalagayan ng trapiko sa rehiyon.

Sa 2023 TomTom Traffic Index, nakakahiyang kinilala ang Metro Manila bilang pinakamabagal ang travel time sa lahat ng metropolitan area ng 55 bansa. Sabi ng survey, aabutin ng 25:30 ang 10 kilometrong biyahe sa Metro Manila. Bawat Filipino sa Metro Manila ay nag-aaksaya ng 117 oras kada taon dahil samantinding trapiko.

Sa pag-aaral ng National Economic Development Authority (NEDA) at Department of Finance, nawawala sa ekonomiya ng bansa ang P4.9 bilyon kada araw dahil sa trapiko. Sinabi pa ng Japan International Cooperation Agency (JICA) na posible pang lumubo sa P5.4 bilyon sa 2035 kung hindi ito aagapan.

Noong 2023, ang average na bilang ng sasakyan sa Metro Manila sa isang araw ay naitala sa 3.63 milyon, kabilang ang 1.67 milyon motorsiklo at 1.57 milyon kotse/SUV. Sa EDSA lang, humigit kumulang 410,000 ang bumabaybay dito araw-araw, ayon sa MMDA. Noong Nobyembre, umakyat ang bilang sa 417,000 sasakyan. Dinisenyo ang EDSA para sa 300,000 sasakyan lamang.

Dahil kulang ang mass transport system, kaya ang mga Filipino ay napipilitang gumamit ng sarili at pribadong sasakyan.

Tatlo lamang ang totoong mass transportation ng Metro Manila. Una rito ang Light Rail Transit (LRT-1) mula Roosevelt QC hanggang Baclaran na may kapasidad na 500,000 pasahero kada araw. May ginagawang extension ang LRT-1 mula sa Baclaran hanggang Bacoor Cavite.

Ikalawa ang Metro Rail Transit 3 (MRT-3) sa kahabaan ng EDSA mula Monumento hanggang Baclaran. Dinesenyo para sa 360,000~380,000 pasahero kada araw, tinatayang naghahatid na ito ng 560,000 pasahero araw-araw. Para tulungan ang MRT-3 na magdala ng mas maraming pasahero, inilagay ang EDSA Busway kung saan dumadaan ang 550 bus at nakakapaghatid ng 454,000 pasahero.

At ikatlo ang LRT-2 mula sa Recto Manila hanggang Masinag Antipolo. Tumaas ang bilang ng pasahero sa LRT-2 sa 320,000 mula nang buksan ang Antipolo extension nito.

May tinatayang 10.7 milyon ang sumasakay sa jeepney at bus araw-araw. Sa kasamaang palad, mabagal ang pag-usad sa planong modernisasyon sa pamamalakad ng bus at jeepney na sinimulan pa noong 2017. Makakatulong sana ang modernisasyon upang makapaghatid ng mas maraming pasahero ang mga jeepney at bus.

Kaya’t sa ngayon, nakasalalay ang kinabukasan ng mass transportation sa mga ginagawang train na magsisilbi sa Metro Manila.

1. LRT-1 Extension (Baclaran – Bacoor) Ang phase 1 hanggang sa Paranaque ay nakatakdang buksan sa Setyembre 2024. Ang buong extension project ay magpapalaki sa kapasidad ng LRT-1 hanggang 800,000 pasahero kada araw.

2. Metro Manila Subway (MMSP) (Valenzuela – NAIA T3) Kumpiyansa ni DOTr Sec Jaime Bautista na sabihing “on track” ang proyekto para sa full operation sa 2028, at tinatayang maghahatid ng 500,000 pasahero kada araw.

3. North-South Commuter Railway (NSCR) ( ClarkPampanga – Calamba Laguna via MM) Sinisiguro ni DOTr Usec for Railways Jeremy Regino ang partial operation sa 2Q 2027 at full operation sa 3Q 2029. Tinatayang 1 milyong pasahero ang kayang hakutin ng NSCR kada araw.

4. Metro Rail Transit Line 7 (MRT-7) (North Ave QC – San Jose Del Monte Bulacan. Tinatayang 800,000 pasahero ang ihahatid nito araw-araw. May ulat na bubuksan ang 12 istasyon hanggang sa Lagro sa Nobyembre 2025.

Dito nakataya ang karadagang kapasidad na 3.1 milyon kada araw sa ating mass transport. Masakit mang sabihin, hindi luluwag ang trapiko sa Metro Manila hanggat walang sapat na mass transportation na maghahatid sa trabaho, eskuwela at pamilihan.