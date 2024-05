Ghost pupuntiryahin Triple Crown sweep

MATAGUMPAY na pinakawalan ang 1st Leg Triple Crown noong Mayo 19 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas na pinagwagian ni Ghost.

Kaya naman abangers na ang mga karerista sa second leg na pasisibatin sa June 16 sa parehong lugar.

Wala pang line up pero tiyak na sasali si Ghost upang matupad ang inaasam na Triple Crown Championship sweep at maukit ang pangalan sa history ng karera.

Kailangan pang mag- umento ni Ghost sa kanyang performance dahil paniguradong naghahanda nang todo ang mga batang kabayo na sasabak sa second leg.

“Mainam manakbo ni Ghost pero tiyak na mas malalakas ang makakalaban niya sa second leg kaya dapat mag-ensayo mabuti,” saad ni Redentor Torralba, veteran karerista.

Si Heneral Kalentong na pag-aari ni Benjamin Abalos ang huling kabayong naka-sweep ng Triple Crown series noong 2020.

Simula 1978, may 12 kabayo pa lang ang nakakawalis ng Triple Crown Series tampok sina Fair And Square (1981), Skywalker (1983), Time Master (1987), Magic Showtime (1988), Sun Dancer (1989), Strong Material (1996), Real Top (1998), Silver Story (2001), Hagdang Bato (2012), Kid Molave (2014), Sepfourteen (2017) at Heneral Kalentong (2020).

Samantala, naudlot ang paglilibang ng mga karerista nitong Linggo dahil kinansela ang karera bunsod ng bagyong Agahon.

“We would like to inforn all stakesholders and the betting public that the scheduled races for May 26 (Sunday) is cancelled due to the continued heavy rain and strong winds at Malvar, Batangas,” anunsiyo ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) noong Linggo. (Elech Dawa)