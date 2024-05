FLiRT ng Covid-19

Kamakailan ay may mga balita na mayroong mganagkakaCovid-19 muli. May natataranta at nababahala, mayroondin na binabalewala at sinasabing ginugustong isabotahe ang ekonomiya. Totoong may mga nagpopositibo sa Covid-19 at totoong may naoospital pa din dahil dito. Ang katotohanan ayhindi naman kasi ito nawala. Bumaba ang bilang dahil angsintomas ay mild lamang at mayroong mag asymptomatic o walang nararamdaman. Meron din naman na posibleng positibongunit hindi na kumpirma dahil hindi na nagpaeksamin.

Noong ika 23 ng Mayo 2004, ang Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases o PSMID ay naglabas ng isang advisory na nagsasaad na muling umakyat o nagkaroon ng “uptick” ang bilang ng kaso ng Covid-19. Karamihan sa mgakaso ay mild, ngunit mayroong mga moderate to severe nanaoospital. Kahit tumataas, ang bilang naman ay kayang kaya ng kapasidad ng kasalukuyang mag health units at ospital. Ngunitang pinakamahalaga ay ang pagmonitor at report ng mga kasong Covid-19 at iba pang mga bagong malalalang sakit sa baga.

Ang FLiRT variant ang ginagamit para ilarawan ang pamilya ng iba’t ibang variants. Kasama dito ang KP.2, JN 1.7, at anumangvariants na naguumpisa sa KP o JN. Ang mga sintomas ay lagnat o chills, ubo, sore throat, baradong ilong at sinisipon, pananakit ng ulo at katawan. Kabilang din ang hirap napaghinga, madaling mapagod at mahapo, nawawalan ng panlasaat pangamoy. Pati na din ang brain fog o nalilito, makakalimutin, hindi makaconcentrate at di makaisap ng mabuti, at mga sintomas sa tiyan, gaya ng mahangin ang tiyan, pagtatae, diarrhea o loose bowel movement (LBM), hindimadumi o constipation.

Ang payo sa lahat, lalong lalo na sa mga matatanda at immunecompromised na maging mapagbantay. Mahalaga naobserbahan muli ang minimum public health standards. Iwasanang mga mataong lugar, madalas maghugas ng mga kamaygamit ang sabon at tubig o mga alcohol based hand sanitizers, takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing, at magsuot ng face mask. Kung may mga sintomas, manatili sa bahay at magisolate. Kung sakaling nagpapatuloy ang karamdaman, kumunsulta sa inyong doktor at magpatest sa Covid-19.

Magingat tayong lahat at maging alerto. Ayaw natin mulingmaulit ang nakaraang trahedya ng pandemya. Labanan natinnang maiwasan natin ang paglaganap ng Covid-19.

Hanggang sa susunod na Martes! Keep healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.