Ex ni Daniel panalong FAMAS Best Actress: KathDen araw-araw magkasama

Kahit gabing-gabi na nitong Linggo ay ayaw magpaawat ang KathDen fans sa pagbubunyi sa online world.

Masayang-masaya kasi sila sa mga ayudang natatanggap mula sa mga idolong sina Kathryn Bernardo at Alden Richards.

Bago pa man tanggapin ni Kathryn ang kauna-unahan niyang FAMAS Best Actress award para sa pelikulang ‘A Very Good Girl’ ay trending na ang KathDen sa X at iba pang social media platforms.

Kumalat kasinang photos nina Kathryn at Alden habang nasa Manila Hotel. Bukod pa sa group photo ng dalawa kasama sina Dingdong Dantes, Marian Rivera, Coco Martin, at ang isa sa FAMAS Best Actor na si Piolo Pascual.

May delulu pa ang fans na parang kasal na raw nina Kath at Alden ang nasabing event. Naka-white halter gown kasi ang aktres at naka-tuxedo naman ang Kapuso aktor. Kaloka.

Isang araw bago ang 72nd FAMAS awards night ay spotted din ang KathDen na magkasama sa isang mall sa Bonifacio Global City (BGC). May komento pa ang fans na na-miss daw ng dalawa ang isa’t isa dahil ilang araw ding nagtrabaho sa Bangkok, Thailand si Kath for an endorsement shoot.

Anyway, sayang lang at bigo si Alden na masungkit ang Best Actor trophy last Sunday. Nasilat kasi siya nina Piolo at Alfred Vargas. Mas bongga raw sana kung ang KathDen ang nanalo.

After ng awards night ay umuwi agad ang ex ni Daniel Padilla dahil may pa-surprise sa kanya ang kanyang pamilya. Agad nga ring nag-trending ang picture ni Kath na suot-suot pa ang white gown niya, hawak ang napakabigat na FAMAS trophy habang nakaupo sa spiral stairs ng Bernardo Mansion.

May kumalat ding chika na sinundo at hinatid daw ni Tisoy ang ‘A Very Good Girl’ Best Actress.

Anyway, congrats Kathryn for winning the FAMAS Best Actress trophy! (Ogie Rodriguez)