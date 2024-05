Iba ang galing ng Pinoy!

Nagwagi ng National Geographic Society Award sa International Science and Engineering Fair na ginanap sa Los Angeles, California ang Pinoy HighSchool student na si Arnon Yzabel Guinto ng Tarlac National High School.

Pumukaw ng atensyon ang kanyang innovative 3D groundwater flooding simulation project kung saan pwedeng ma-predict ang rainfall patterns sa Tarlac City.

Malaking tulong ito para sa paghahanda sa kalamidad.

“This project helps to enhance disaster preparedness in vulnerable areas, stimulate flood events, and identify flood-prone areas,” ayon sa Gokongwei Brothers Foundation (GBF).

Pinuri rin ng GBF si Arnon dahil sa pagbibigay nito ng inspirasyon sa mga kabataang Pilipino.

Ang GBF ang nagsilbing sponsor ng kompetisyon patungo sa ISEF.

Kabilang si Arnon sa 12 finalist ng Department of Education’s National Science and Technology Fair.

Nasa 1,800 high school students mula sa 75 bansa ang nagpakita ng kanilang galing sa paglikha ng scientific projects! (Natalia Antonio)