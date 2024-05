Cloanne Mondoñedo ‘double kill’ sa NCAA

MASAYA at memorable ang pagtatapos ng collegiate career ni Cloanne Mondoñedo dahil maliban sa nasilo ng College of Saint Benilde ang korona sa National Collegiate Athletics Association (NCAA) Season 99 women’s volleyball tournament ay nakopo din ng graduating student ang pinakamataas na individual award – ang Most Valuable Player (MVP).

Kaya naman doble ang selebrasyon ni Mondoñedo at ng kanyang mga tropa sa CSB at buong school community.

Kumana si Mondoñedo ng apat na puntos at 16 excellent sets sapat upang akbayan ang CSB sa pagsilo ng three-peat matapos kalusin ang Letran Lady Knights, 25-18, 25-17, 25-18 sa Game 2 ng best-of-three finals na nilaro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City nitong Linggo.

Siya din ang nahirang na Best Player of the Game matapos tulungan ang mga kakampi na umiskor sa bakbakan.

Pinamunuan ni Gayle Pascual ang opensa para sa Taft-based squad CSB nang ilista ang 15 points mula sa 14 attacks at isang block, nahirang naman siya na Reliable Player of the Game.

Walang kahirap- hirap na nasungkit ng Lady Blazers ang panalo, ipinakita nila ang kanilang lakas nang masilo agad ang panalo sa unang dalawang set.

Mas naging agresibo sa third frame ang Lady Blazers upang tapusin ang laban at manatili ang korona sa kanilang bakuran.

Si Mondoñedo din ang Best Setter.

Napunta naman kina San Beda University rising star at scoring machine Angel Habacon at Mapua University sophomore ace Roxie Dela Cruz ang 1st at 2nd Best Outside Spiker award, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)