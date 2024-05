Nagpatupad ang China ng apat na buwang pagbabawal sa pangingisda sa South China Sea, kabilang ang mga bahagi ng West Philippine Sea na kung saan pinagkukunan ito ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA) nitong Lunes, Mayo 27, may inilabas na pinakabagong moratorium sa pangingisda ang China na sumasakop sa mga lugar ng South China Sea 12 degrees ng north latitude.

Ibinunyag ng DFA na nagsimula ang pagbabawal nitong Mayo at inaasahang magtatapos sa Setyembre 16.

Sa isang pahayag, sinabi ng ahensiya na ang hakbang ng Beijing ay nagpapataas lamang ng tensiyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil ito ay “unilateral” at salungat sa pagkakaunawaan nina Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa kanilang bilateral talk noong nakaraang taon.

Muli namang iginiit ng ahensya ang Paragraph 716 ng 2016 Arbitral Award sa South China Sea na nagdesisyon na ang moratorium ng pangi¬ngisda ng China ay labag sa international law.

Samantala, nanawagan ang Pilipinas sa China na huminto sa pagsasagawa ng mga ilegal na aksiyon na lumalabag sa soberanya, karapatan, at hurisdiksyon ng Pilipinas sa mga maritime zone nito.

Hinimok din nito ang Beijing na sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng internasyonal na batas, partikular ang 1982 UNCLOS at ang pinal at may-bisang 2016 Arbitral Award. (Vincent Pagaduan)