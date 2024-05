Carlo Paalam itotodo lakas sa round-of-32

ISA sa dalawang nalalabing boksingero para sa Pilipinas si 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam na magpapatuloy na maghanap ng isa pang silya patungo sa Paris Games sa round-of-32 ng men’s bantamweight ngayong Martes ng gabi, habang nalaglag naman sa preliminaries si unbeaten pro-boxer Chriztian “Pitt” Laurente sa men’s lightweight class sa second Olympic Qualifying Tournament sa Indoor Stadium sa Bangkok, Thailand.

Kinakailangang makamit ng 25-anyos mula Talakag, Bukidnon ang isa tatlong bakanteng puwesto para sa men’s under-57kgs na tatangkaing hanapin ang panibagong panalo kontra Turkmenistan boxer Shakur Ovezov, ang boksingerong sinukuan ni Paalam sa round-of-16 sa unang Qualifying Tournament sa Busto Arsizio, Italy noong Marso, matapos mahirapan itong ipagpatuloy ang laban dulot ng iniindang shoulder injury na nalasap sa kamay ng desperadong si Andrey Bonilla ng Mexico sa kanilang round-of-32 match.

Naunang dinomina ni Paalam sa unang laban nito si Alexei Lagkazasvili ng Greece matapos ibigay rito ang pare-parehong 30-27 iskor ng mga hurado tungo sa 5-0 unanimous decision win, habang tinalo naman ni Ovezov si Ziyad Ali Maurashi ng Saudi Arabia sa iskor na 5-0. Sakaling palaring makausad si Paalam ay makakatapat nito sa round-of-16 ang mananalo kina Artur Bazeyan ng Armenia at Yousef Lashash ng Jordan.

Hindi naman pinalad ang ‘Golden Boy’ ng Philippine boxing at dating 2016 Children of Asia Boxing Tournament champion at 2018 Asian Boxing Confederation Youth Championships bronze medalist na si Laurente kontra sa determinadong si Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr ng Kazakhstan na nagtapos sa 0-5 iskor sa men’s 63.5kgs.

“It’s unfortunate that he [Laurente] couldn’t execute the fight plan. We thought he had advantages that he could have capitalized especially with his speed, lateral movement and hit-and-move style,” wika ni Association of Boxing Alliances in the Philippines secretary-general Marcus Manalo. “The Kazakh was more aggressive throughout. He’s (Bazarbay) the only one in their men’s team who hasn’t qualified yet and that probably pushed him more.”

Nauna na ring nalaglag sa four-man team ng national squad si 2016 Rio Olympian Rogen Ladon matapos yumuko sa bisa ng 1-4 decision kay Rafael Lozano Serrano ng Spain sa men’s 51kgs upang tapusin ang pag-aasam nitong Summer Olympic Games. Sa nakaraang Italian meet ay kinapos lamang nang bahagya ang 2018 Asian Games runner-up laban kay Kiaran MacDonald ng Britain sa 1-4 iskor.

Bukod kay Paalam, kasama na lamang nitong kumakampanya si Vovinam World champion at 2022 Thailand Open gold medalist na si Hergie Bacyadan sa women’s 75kgs. Sakaling manaig ito kay Dunia Martinez Mas ng Spain ay sunod nitong tatargetin ang magwawagi kina Veronika Nakota ng Hungary at Love Holgersson ng Sweden sa next round.

Nakapasok nina Olympic bronze medalist na si Eumir Felix Marcial sa men’s 80kgs matapos na umabante sa finals ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China, habang umentra naman sa top-two si Nesthy Petecio sa women’s 57kgs at Boxam International Tournament titlist Aira Villegas sa semifinals ng women’s 50kgs sa nagdaang first Olympic Qualifying sa Italy. (Gerard Arce)