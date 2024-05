Magsasagawa ng mahigpit na screening ang Bureau of Quarantine (BOQ) sa lahat ng point of entry sa Pilipinas upang masuri ang mga biyahero na nanggaling sa bansa kung saan mataas ang kaso ng bagong COVID-19 FLiRT variant.

Ang hakbang ng BOQ ay bilang pagtalima sa kautusan ni Health Secretary Teodoro Herbosa na kamakailan lamang ay nangakong hindi magpapatupad ng travel ban o restriction bunsod ng lumolobong kaso ng bagong COVID-19 variant.

“All stations have been directed to conduct thorough screening at Points of Entry for arriving visitors originating from countries where COVID FLiRT incidents have been detected,” ayon sa memo na inisyu ng BOQ.

Lahat ng biyahero ay pinaalalahan na kumpletuhin ang health questionnaire sa e-travel app. Ang mga may sintomas naman ng COVID-19 ay dapat mag-isolate muna sa loob ng bahay.

“The general public should take basic health measures such as frequent hand washing, coughing etiquette, avoiding crowded situations and getting in contact with people with flu-like symptoms,” ayon sa paalala ng ahensiya.

Sa Bagong Pilipinas public briefing, sinabi naman ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na hindi dapat na maalarma ang publiko kung naghigpit man ang BOQ dahil mild lamang ang mga variant na ito at kayang-kaya ng sistema ng gobyerno.

“Hindi ito dapat dahilan para maalarma. Tayo po ay magmamatyag para sa pagpasok kung maroon man ng dating KP.2 at KP.3 COVID variants. Mild po sila, hindi ho problema iyan at kayang-kaya ng ating sistema,” pagtiyak ni Domingo.

Naka-monitor na rin ng World Health Organization sa mga bagong variant na tinatawag ding KP.2 at KP.3. Ito ang re-sponsable sa pagtaas ng impeksyon ngayong taon. (Natalia Antonio/Aileen Taliping/Otto Osorio)