Bong Revilla may pa-‘tribute’ kay Direk Carlo

Hindi man nakarating sa 72nd FAMAS Awards Night last Sunday si Senator Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr. para personal na tanggapin ang kanyang award bilang isa sa ‘Iconic Movie Actor of the Philippine Cinema’ ay naghanda naman ito ng isang video para sa kanyang ‘Thank You’ speech.

Pinalabas ang nasabing video sa LED screen na nasa stage matapos tanggapin ni Congresswoman Lani Mercado ang trophy para sa kanyang mister.

Patuloy pa rin kasing nagpapagaling si Sen. Bong sa farm nila sa Silang, Cavite after ng operasyon niya sa paa.

Sa bandang huli ng pasasalamat ni Sen. Bong ay inihandog niya ang nasabing karangalan sa namayapang writer-director na si Carlo J. Caparas.

Samantala, nag-post din sa Facebook si Sen. Bong ng kanyang pa-tribute at pasasalamat sa yumaong mentor.

“Mula sa aking launching movie na ‘Dugong Buhay’ hanggang sa ‘Panday’, kinikilala ko ang lahat ng iyong paggabay Direk. Hindi ako magiging isang Bong Revilla kung wala ka,” ang caption sa FB post ng mister ni Cong. Lani.

Dagdag pa ni Sen. Bong, “We have all lost a great creative mind. Hindi matatawaran ang iyong naging papel sa pagpapalaganap at paglago ng kulturang Filipino – mula sa paglikha ng mga kwento, mga karakter, mga sinubaybayang komiks, at sa mga pelikula. Our culture is vastly richer because of you.”

For sure, kung wala lang sakit ang Senador ay unang-una itong dadalaw sa wake ng director-writer-producer sa Las Piñas City. (Ogie Rodriguez)