Itinulak ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang aga¬rang pagpasa ng panukala upang ipagbawal ang red-tagging at parusahan ang mgaa gaagawa nito.

Ginawa ni Castro ang pahayag kasabay ng kanyang pagkondena sa mga miyembro ng 80th Infantry Battalion at Department of Education-Rizal na namigay umano ng mga pamphlet kung saan inaakusahang terorista ang mga estudyante at kabataan na tumututol sa mga polisiya ng gobyerno, kasama na ng panukalang amyendahan ang Kons¬titusyon at nananawagan na palayain ang mga political prisoner.

“We urge Congress to expedite measures banning red-tagging and punishing those who engage in this heinous activity. The government should focus on providing quality education and protecting our youth, not spreading fear and misinformation,” sabi ni Castro.

“The recent incident in Rizal is a clear example of the dangers of red-tagging. It is a threat not only to our youth but also to our democracy. We will not tolerate this kind of harassment and intimidation. We will continue to fight for the rights of our students and our people,” dagdag pa nito. (Billy Begas)