Andrea Brillantes enjoy sa alagang Kyle Echarri

Dahil bata pa lang ay nasa showbiz na kaya maaga ring natutunan ni Andrea Brillantes ang mga beauty regimen na sabihin na nating required sa isang celebrity.

In her case, 13 years old palang daw siya nang matutunan niya ang tungkol sa mga skin care.

“Nasanay na ako na ‘yong routine ko, lagi kong sinisimulan na meron akong skin care. Nag-i-skin care na ako 13 [years old] pa lang ako. So, naka-routine na sa akin ‘yon. Every morning, bago mag-makeup, bago may gawin, nag-i-skin care ako. At kahit gaano ako kapagod, nag-i-skin care ako bago ako matulog kahit ano’ng mangyari. Kahit siguro bumagyo pa, kailangan ko pa ring mag-skin care.”

By 15, na-sign up na siya ng Brilliant Skin Essentials ni Glenda dela Cruz para maging brand ambassador at ang contract renewal niya kamakailan na ginanap pa sa Boracay makes it her 6th year in the company.

At may bonus pa dahil co-endorser na niya ngayon sa nasabing produkto ang ka-love team at balitang nakaka-mabutihan na si Kyle Echarri.

Kyle was also introduced sa pa-summer event ng brand sa Boracay kaya mukhang nagka-chance mag-bonding ang KyleDrea doon.

Ikinatuwa ni Andrea na maalagaan nang husto nina Miss Glenda si Kyle gaya nang pag-aalaga sa kanya for the past six years.

And speaking of alaga, aminado si Blythe (nickname ni Andrea) na kampante raw ang kanyang PA (Personal assistant) sa tuwing kasama nila sa Kyle sa anumang lakaran kagaya ng Boracay tryst nila.

“Si Ate Sabel, ‘yong PA ko, masaya siya kapag nandito si Kyle kasi alam niyang makakapag-chill siya kasi alam niyang…,” tsika ni Andrea na pinutol ni Kyle.

“Kasi alam niyang ako na bahala sa lahat, eh,” tila nagmamalaking singit ni Kyle.

“Kasi alam niyang maalagaan ako ni Kyle,” pagtutuloy ni Andrea. “Saka kapag may duet din [kami], alam kong sasaluhin ako ni Kyle. Haha! Masaya lang kapag ka-trabaho ko si Kyle. Hindi naman sa sinasabi kong siya ang mag-aalaga sa akin sa lahat. Pero alam kong meron akong masasandalan, ganun.”

Wow, Kyle, ha…as in bahala ka sa lahat, ha?

Anyway, in that Boracay event kasabay na inilungsad ni Kyle as new endorser ang mga bago ring produkto ng Brilliant Skin Essentials na bagay sa summer. (Anna Pingol)