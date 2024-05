Alas Pilipinas malalim na team – Jia De Guzman

ANUMAN ang mangyari ay pinapurihan na ni Alas Pilipinas team captain Jia De Guzman ang lahat ng miyembro ng bagong binuong pambansang koponan matapos ang ipinamalas nitong tapang tungo sa pagsampa sa semifinals ng 2024 Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup for Women.

Sasagupain ng Alas Pilipinas women ang matinding karibal na Kazakshtan sa matira-matibay na laro sa semifinals ngayong alas-7 ng gabi kung saan itataya nito ang malinis na kartada na apat na sunod na panalo at pangunguna sa Pool A na naitala nito sa loob ng mahabang panahon.

“The bench is pretty deep. Everyone is ready to play and deliver even Julia Coronel as a setter. It’s good for us because at least we’re a bit more unpredictable against our opponents,” sabi ni De Guzman matapos na walisin ang Chinese Taipei, 25-13, 25-21, 25-18, para kumpletuhin ang four-game sweep ng Pool A Linggo ng gabi.

Sa kabila ng limitadong paghahanda, naniniwala ang Denso Airybees Asian import sa Japan na ang koponan na ito ay may tamang halo ng manlalaro kaya hindi nakakagulat na sila ang maging kauna-unahang Philippine volleyball team na pumasok sa AVC semifinals mula noong sumali sa mga tournament ng confederation noong 1961.

“We have a good mix of young players and veterans. It’s a good blend of fire, energy, and composure,” pahayag ni De Guzman. “We hope to maintain this until the end and learn from our past games because the elimination round was a good training ground for us. Hopefully, we can get better results going into the next round.”

Una munang magsasagupa sa ganap na alas-10 ng umaga ang India at Indonesia bago sundan ng Hong Kong at Iran sa ala-una ng hapon sa classification match. Susundan ito ng unang salpukan sa semifinals sa ganap na alas-4 ng hapon sa Vietnam at Australia.

Huling magtatapat ang nationals para sa huling puwesto sa kampeoanto laban sa Kazakhstan.

“Kazakhstan is a very strong team, very tall also. We experienced playing taller and stronger teams in our bracket, and we will prepare with coach Jorge on our training,” sabi niya.

Anuman ang mangyari, ipinagmamalaki ng walong beses na PVL Best Setter ang pangkat na ito, na nananatiling optimistiko para sa natitirang bahagi ng kanilang kampanya.

“It feels great and I’m proud of our team’s achievement. Hindi madali ang pinagdaanan namin at alam naming hindi magiging madali sa hinaharap dahil ibang level ang semifinals. We’re just going in with a positive mindset,” masaya na pagpuri ni De Guzman.

Huling winalis ng Alas Pilipinas sa pagtutulungan nina Ajiya Laure, Vanessa Gandler at Faith Shirley Nisperos ang karibal na Chinese Taipei, 25-13, 25-21, 25-18 upang tuluyang itala ang pinakaunang pagwawalis sa nasamahang Pool A sa 2024 Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup for Women sa Rizal Memorial Coliseum.

“The win is dedicated to our supporters. This hardwork is for them. We are already here, we will not be stopped making history for our country,” sabi lamang ni Laure. (Lito Oredo)