Al Agra, Obstacle Sports tampok sa PSA Forum

TAMPOK ang Philippine Obstacle Sports Federation sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes, May 28, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Ibabahagi ni federation president Atty. Al Agra ang plano at programa ng POSF, consistent source ng gold medal sa Southeast Asian Games. Nag-deliver sila ng apat nito lang 32nd edition ng biennial meet sa Cambodia noong isang taon.

Makakasama ni Agra ang anak niyang si Atty. Jessica Agra na kailan lang ay sumikwat ng women’s double title sa Pro Women’s event ng Asia Pacific Padel Tour Phuket Open sa Thailand. Ranked No. 2 si Atty. Jessica sa APPT sa likod ni Patricia Garcia ng Spain.

Ang 10:30am session ay naka-livestream ang Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at delayed na ine-ere sa Radyo Pilipinas 2 na nagsi-share din nito sa kanilang official Facebook page. (Vladi Eduarte)