8 pulis sibak sa illegal raid

Walong intelligence personnel ng Lucena City police ang inaresto at sinibak sa puwesto matapos ang ginawa ng mga itong iligal na pagpasok, pagtutok ng baril at pangha-harass sa isang residente madaling araw ng Biyernes.

Nagsampa ng kaso ng paglabag sa domicile, grave threats, at unjust vexation ang 52-anyos na babeng residente ng Purok Masagana, Barangay Ransohan, Lucena City laban sa walong police intelligence operatives na sina PCapt Aaron Agbaya Herrera, PSMS Richie Ledesma Yuayan, PSSg Henry Mascariña Mago, PCpl Rainier Reyes Zaballa, PCpl Allan Daluz Abdon, PCpl Wilson Peñaverde Bantilan, PCpl Rene John Martinez Bartolata, at PSSg Junar Cabuyao Cabalsa.

Sa kanyang reklamo, sinabi ng biktima na pasado alas-3:00 ng madaling araw ng Biyernes, nang puwersahang wasakin ang kanilang pinto at pasukin ng tatlo sa mga nasabing pulis ang kanilang bahay habang naiwan sa labas ang lima.

Tinutukan umano siya ng baril, pinadapa at saka nagpakilalang mga pulis at hinahanap ang kanyang live-in partner na noong araw na yun ay nasa kanyang trabahao sa Laguna.

Matapos sabihing wala ang kanyang -live in partner, saka pa lamang umalis ang mga pulis.

Agad ding nagtungo sa himpilan ng Lucena police ang biktima at nagsampa ng reklamo.

Ayon mga inarestong pulis, nagsagawa sila ng anti-drug operation ng araw na yun sa bahay ng biktima kung saan target umano ang mister nito.

Subalit ayon sa ginang, posibleng may kinalaman ang pangyayari sa kanyang pagtestigo sa congressional hearing noong nakaraang linggo na isinagawa ng House Committee on Public Safety and Order na pinamumunuan ni Rep. Dan Fernandez, batay sa resolusyong isinampa ni Quezon 2nd District Rep. David Suarez tungkol sa mga hindi nai-ireport sa pulisya na karahasan ng mga armadong lalaki na hinihinalang mga tauhan din ng PNP noong nakaraang barangay at SK elections .

Ang walong inarestong police intelligence personnel ay kasalukuyang nakakulong sa temporary lock-up jail ng Lucena PNP habang inihahanda ang mga kaso laban sa kanila.

Samantala sinibak din sa puwesto ni Quezon Provincial Director PCOL Ledon Monte, si Lucena police chief PLTCOL Reynaldo Reyes dahil naman umano sa Command Responsibility. (Ronilo Dagos)