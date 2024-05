Handa si Agimat Party List Representative Brian Revilla at Senator Ramon ‘Bong’ Revilla Jr., na tulungan ang mga volunteers organization na isinasakripisyo ang sarili para sa pagtulong sa mga kababayan at magkaroon ng peace and order situation sa bansa.

Sa kanyang pagdalo sa ika-11 Founding Anniversary ng Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services (PARDSS), sinabi ng kongresista na saludo silang mag-ama sa dedikasyon ng PARDSS sa pagtulong sa bayan ng walang anumang kapalit kundi ang kanilang kabayanihan.

Dahil dito, bilang pagkilala sa sakripisyo ng PARDSS, handa ang tanggapan ng kongresista at ni Senator Revilla na suportahan ang mga miyembro nito na nangangailangan ng tulong tulad ng mga medical assistance at iba pa.

Hinikayat din ng kongresista ang mga kasapi ng PARDSS na huwag mahiya na magbigay ng suhestiyon para sa isang panukalang batas na makapagbigay ng paborable sa mga volunteer organizations.

Iginiit din ng batang Revilla ang kanyang pagsusulong ng panukalang batas para sa insentibo sa mga volunteer organizations na nagsasakripisyo para sa mga kababayan at sa bayan.

Kaugnay naman sa pagpasok ng La Niña o tag-ulan na nararanasan na rin sa kasalukuyan, kasangga niya ang kanyang ama sa panawagan sa Department of Public Works and Highways ( DPWH) na tiyakin na maayos ang mga imprastraktura ngayong tag-ulan upang maiwasan ang mga pagbaha at landslide naman sa kanayunan.