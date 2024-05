Natagpuan makalipas ang 80 taon ang kilalang US Navy submarine noong World War II na USS Harder (SS 257).

Kinumpirma ng Underwater Archaeology Branch ng Naval History and Heritage Command (NHHC) ang wreck site ng USS Harder may 3,000 talampakan sa i¬lalim ng karagatang sakop ng Luzon sa Pilipinas.

Nadiskubre ang lumubog na submarine noong nakaraang linggo ng The Lost 52 Project, isang organisasyong misyon ay hanapin at i-memorialize ang lahat ng 52 US submarine na naglaho noong World War 2.

Ilan sa submarine na natunton na ng The Lost 52 Project ang USS Grayback (SS 208), USS Stickleback (SS 415), USS R-12 (SS 89), USS S-26 (SS 131), USS S-28 (SS 133) at USS Grunion (SS 216).

“Using data collected and provided by Tim Taylor, CEO of Tiburon Subsea and the Lost 52 Project, NHHC’s Underwater Archaeology Branch confirmed the wreck site they discovered as the final resting place of USS Harder (SS 257),” pahayag ng US Navy sa isang news release.

Ang USS Harder (SS 257) ay kinomisyon noong Disyembre 2, 1942 sa pangunguna ni Cmdr. Samuel D. Dealey.

May sakay itong 79 tripulante at pinalubog ng Japanese ship noong Agosto 24, 1944. (Issa Santiago)