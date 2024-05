Tumawag ng panget kay SB19 Stell nag-sorry

Nagbunga ang pag-iingay ng fans ni Stell Ajero sa online world at sinibak nga bilang brand ambassador ng isang beauty brand ang social media influencer na si Stella Salle.

Ito’y matapos na i-bully at i-face shame ang sikat na miyembro ng SB19 P-pop group.

Naglabas na rin ng official statement ang CEO ng beauty brand na ini-endorse ng nabanggit na TikToker.

“Due to recent events with one of our ambassadors, _________ (brand name) takes a firm stance against bullying and shaming, and we are disengaging from Stella,” iyan ang bahagi ng statement na nilabas ng big boss ng brand.

Umalma kasi ang fans ni Stell matapos i-post ng influencer sa kanyang Facebook ang face card ng SB19 frontman na may caption na ‘panget’.

Umami ng pamba-bash ang nasabing post kaya sinagot ito ni Stella ng,”Pero totoo naman talaga di ba panget siya natatakot lang kayo magsalita.”

Kalaunan ay tinanggal na rin ng influencer ang nasabing post.

Komento ng followers ng SB19, “Hindi naman nagagalit si Stell sa mga naninira sa kanya, kaming fans ang nasasaktan. Stell has a good heart.”

“Oh well congrats sa kanya nakuha niya ang atensyon ng A’tin at StellBerries. KSP siya.”

“Deserve niya mawalan siya ng endorsement. Influencer pa naman siya.”

Samantala noong Sabado ay nag-post si Stella sa kanyang social media accounts ng paumanhin sa kanyang nasabi.

Sabi ni Stella, “Magandang araw po sa lahat. Gusto ko po sanang hingin ang pagkakataon na ito upang i-address ang mga disrespectful at inappropriate post na akin pong na-share gamit ang aking account.

“Unang-una po sa lahat, gusto ko pong humingi ng paumnahin direkta mismo kay Stell ng SB19 at sa mga taong nasaktan ko dahil sa aking mga pahayag.

“Ako po’y nagtatake ng full responsibility sa aking nagawang pahayag at naiintindihan ko po ang pwedeng maging impact nito kay Stell.

“Humihingi po ako ng sorry dahil maging ako po’y biktima rin ng bullying dahil sa aking physical appearance at immature pong maituturing na gawin din ito sa ibang tao.

“Gusto ko rin po sanang huminging tawad sa mga taong sumusuporta sa akin na aking na-disappoint. Alam ko pong masakit po sa inyong makita na ang taong sinusuportahan niyo’y ma-involve sa ganitong issue.

“Walang alam ang mga taong nakapaligid sa akin at nakadikit sa pangalan ko, buong puso ko pong inaako ang kasalanang ito, wag na po nating idamay ang mga taong walang alam sa negatibong pangyayaring ito.

“Hindi po ako gagawa ng kahit anong dahilan para depensahan po ang aking sarili dahil alam ko pong walang rason ang pwedeng makapag-justify ng mga saliang nabitawan ko. I-a-accept ko po ang ano man pong consequence ng action na ito. Nangangako po akong hindi na ito mauulit at gagamitin ko po ito bilang leksyon upang mas ayusin pa ang mga content na aking pinopost.

“Bigyan niyo po sana ako ng pangalawang pagkakataon para po ma-improve ko po ang sarili ko. Maraming salamat po at paumanhin pong muli.

“#NaparusahanAko.”

Well… (Ogie Rodriguez)