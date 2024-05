Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Quezon City Police District para masusing mag-imbestiga sa nangyaring pananambang sa isang opisyal ng Land Transportaion Office (LTO) nakaraang Linggo.

Ito ay para matukoy kung sino ang nasa likod at ano ang motibo ng pagtumba kay Mercida Gutierez, hepe ng registration office ng LTO central office habang minamaneho ang kanyang starex van sa Kamias Road kanto ng KH Street Barangay Pi├▒yahan, Quezon City.

“We created a special Task Group to conduct a thorough investigation into the shooting incident that lead to the death of LTO employee,” ayon kay PGBEN Redrico Maranan, QCPD Director.

Matatandaang dalawang tama ng bala ang tumagos sa sasakyan ni Gutierez at natagpuan wala nang buhay habang nakahandusay sa loob ng van at bumangga pa sa isang delievery truck, matapos pagbabarilin ng gunman sakay motorsiklo.

Inaalam din ng QCPD Speacial Task Group kung may mga natangap ng mga death threat si Gutierez bago ang pamamaslang. (Darcie De Galicia)