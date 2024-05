Take it from the expert! Mac Cardona, Rico Maeirhofer patuloy sa ‘dribol’ ng buhay

IBA’T IBANG mga karanasan at ekspiriyensa sa ating buhay ang madalas na nagiging sandigan upang makatawid sa panibagong kabanata at maituwid ang direksiyon upang maisaganap ang mga natututunan tungo sa pagkaunawa sa kinabukasan.

Hindi maiwasan na minsan ay sadyang biglang magiging mapaglaro ang tadhana at mapapahiwalay sa pag-agos ng sitwasyon na magtutulak tungo sa negatibong kaganapan.

Kaya naman marami sa ating mga naging mahuhusay na atleta na nakaranas mismo ng mga matitinding pagsubok ang madalas na nakakapagbigay ng mga magagandang payo base na rin sa kanilang pinagdaanan.

Isa na dito ang tinaguriang ‘Captian Hook’ na si Mac Cardona na naging abala sa pag-eenjoy sa buhay at paglalaro ng basketball kasama ang mga dating pro sa PBA, at maging isang kinagigiliwan na personahe kanyang mga vlog.

Sa kanyang channel sa YouTube na Mac Cardona Official, ibinahagi ni Captain Hook ang matinding pagmamahal at pagpapahalagang natanggap niya mula sa La Sallian community.

“I feel loved pare. Dati hindi ba parang feeling ko inabandon ako. ‘Yung after nung issue-issue sa akin, pero mali talaga iniisip ko, love talaga ako ng mga La Salle,” sabi ni Cardona sa kanyang vlog.

Madalas naiuulat noon si Cardona sa mga negatibong sitwasyon subalit nagkaroon ng panibagong pakiramdam ng kagalakan at optimismo na mapagtagumpayan ang maraming isyu, kabilang ang depresyon na napansin ng kanyang mga kasamahan sa PBA Motoclub na nakakita sila ng kakaibang pagbabago kay Cardona na mas ‘glowing’.

“Ang lesson dito, bilog talaga ang mundo. Dapat ‘wag natin i-take for granted ang buhay natin. Kung ano’ng mayroon tayo enjoy-in lang natin. Kapag nagkaroon tayo, dapat i-treasure natin,” sabi ni Cardona, na madalas kasana ng PBA Motoclub sa paglalaro ng mga exhibition games sa iba’t ibang lugar sa loob at labas ng bansa.

Ganito din ang pakiramdam ni Rico Maierhofer na kamakailan ay naglaro sa isang “hoops for cause” exhibition game kasama ang mga PBA Legends na sina Allan Caidic, Jayjay Helterbrand, Marc Pingris at Johnny Abarrientos.

Halos kalahating dekada nang wala sa PBA si Maierhofer, ngunit ang basketball ay nananatiling mahalagang bahagi ng buhay ng 2009 No. 1 overall pick.

“Ang sarap sa pakiramdam kapag charity game for a cause game and madami ka napapasaya na kapwa mo at meron ka pa nagagawang tulong,” sabi ng 2009 Rookie of the Year na si Maierhofer, na naging abala sa PBA Motoclub na ikinatuwa ang magandang tanawin na makita ang mga dating manlalaro na patuloy na pinapanatili ang malusog na pangangatawan sa kanilang laro sa pagreretiro.

Hindi naman naiwasan ni Ryan Araña na ibahagi ang tunay nitong nararamdaman bilang pagbibigay payo sa mga susunod na henerasyon sa naging karanasan nito sa pagiging nasa ilalim ni coach Yeng Guiao.

“Magaling na coach inside and outside the basketball. Tuturuan ka niya ng mga pointers sa buhay, after ng career mo,” sabi ni Araña sa interview ng dating PBA champion na si Jerwin Gaco sa Youtube channel.

“Minsan nami-misinterpret siya kasi palamura pero outside the basketball court maniwala ka [hindi ganun].”

Sinabi ni Araña na sa likod ng mainiting persona na iyon ay isang mapagmalasakit na ama, na magpoprotekta sa kanyang mga anak sa lahat ng napipintong panganib at bibigyang proteksiyon kahit sa napakalaking hamon.

“Maraming magagaling na player na medyo sablay attitude kaya hindi tumatagal,” sabi nito. (Lito Oredo)