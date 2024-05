Sports fashionista! Michele Gumabao, Jema Galanza, Dwight Ramos sakalam sa pormahan

MARAMING umiidolo sa mga atleta dahil bukod sa galing ng mga ito sa kani-kanilang napiling sports, nagsisilbi rin silang modelo o inspirasyon ng maraming kabataan.

Maging sa pornahan, ginagaya rin ng mga millenial, Gen-Z at ng mga fashionista ang pormahan ng mga atleta.

Ilan dito ang mga balibolista na sina Michelle Gumabao at Jema Galanza ng Creamline sa PVL, si Woman Grandmaster Jannele Mae Frayna sa larangan ng chess at mga baller na sina PBA former MVP Scottie Thompson at Japan B.League mainstay Dwight Ramos.

KAHIT ano ang ipasuot mo kay Michelle ay lutang na lutang pa rin ang kanyang kagandahan, kumbaga pang-world class ang pormahan.

Madalas makita si Gumabao na nakasuot ng jersey kapag may laro ang Creamline Cool Smashers, hindi maitatanggi na maganda siya magdala ng damit.

Kapag wala sa court ay masisilayan din siyang naka-pang rider attire pero bakas pa rin ganda ng aura ng mukha lalo na kapag naka pang-evening gown.

Kaya naman hindi lang mahusay na atleta ang 31-anyos na si Gumabao, isa ring Beauty Queen, second runner-up siya sa Miss Universe Philippines 2020.

May taas na 5-foot-9, naglalaro bilang opposite hitter si Gumabao sa Creamline sa Premiere Volleyball League at nakaraan lamang ay nagkampeon muli ang Cool Smashers sa PVL All-Filipino Conference.

Nasa kolehiyo pa lang si Gumabao ay sikat na itong atleta kung saan ay inakbayan niya ang De la Salle University Lady Spikers sa tatlong sunod na kampeonato sa UAAP women’s volleyball.

Dalawang beses naging Best Blocker at nasungkit ang Finals MVP sa huling taon nito sa collegiate league.

Nang sumabak sa pro league ay maraming kampeonato at individual awards ang kanyang kinolekta tulad ng Finals MVP sa Shakey’s V-League 13th Season Reinforced Conference.

May walong kampeonato si Gumabao sa Creamline sa PVL at dalawa naman sa Shakey’s V-League Open at Reinforced 2016 nang maglaro ito sa Pocari Sweat.

Maging ang teammate ni Gumabao sa Creamline na si Galanza ay astigin din sa pormahan kapag hindi naka-suot ng jersey.

Lumalabas din ang kagandahan ni Jema kapag nakahiwalay sa kanya ang damit niyang Creamline na uniporme sa laro.

Kapag naka pang-business attire sina Gumabao at Galanza ay maaaring masabing hindi sila mga atleta.

Isa pang lutang ang beauty kahit anong pormahan sa pagsuot ng damit ay ang nag-iisang WGM ng Pilipinas na si Janelle Mae na isang champion woodpusher.

Si Frayna ang inspirasyon ngayon ng mga babaeng chess player dahil nais nilang marating ang naabot nito tulad ng pagkakaroon ng title na WGM.

Sa mga kalalakihan naman ay sina Scottie Thompson at Dwight Ramos na mga PBA player ang ilan sa mga nangingibabaw na astig sa pormahan kapag hindi nakasuot ng jersey ng kanilang koponan.

Sina Thompson at Ramos ang ilan sa mga cagers na lumaro para sa bandila ng Pilipinas sa mga international basketball tournament tulad ng FIBA, Asian Games, SEA Games at Jones Cup. (Elech Dawa)